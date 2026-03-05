Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả làm việc của đoàn với Bộ Công an và các cơ quan phía Việt Nam, hoan nghênh Bộ Tình trạng khẩn cấp LB Nga đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhiều chuyên gia, giảng viên có chuyên môn cao trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Quan hệ chính trị - ngoại giao hai nước được thúc đẩy mạnh mẽ, với nhiều cuộc trao đổi, tiếp xúc các cấp. Các cơ quan hai nước đang tích cực triển khai các thỏa thuận cấp cao để đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả trong giai đoạn hợp tác mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga Aleksandr Kurenkov. Ảnh: Nhật Bắc

Hợp tác quốc phòng - an ninh, năng lượng - dầu khí tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Hợp tác khoa học - công nghệ sẽ là động lực thúc đẩy quan hệ Việt - Nga. Năm 2026 là năm chéo hợp tác khoa học và giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Nga trên tất cả các lĩnh vực, nhất là năng lượng, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, dầu khí, hợp tác biển, quốc phòng, an ninh, kỹ thuật quân sự, khoa học - công nghệ, đào tạo trong các ngành khoa học cơ bản, các ngành nghệ thuật, thể thao, giao thông - vận tải...

Để góp phần tăng cường hợp tác, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận đã ký và kết quả các chuyến thăm cấp cao; duy trì thường xuyên và hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại an ninh - quốc phòng.

Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về cảnh báo, phòng ngừa tình huống khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn; phía Nga đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, liên kết sản xuất các phương tiện, thiết bị kỹ thuật; tổ chức diễn tập chung và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, huấn luyện nhân lực trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Aleksandr Kurenkov cho biết Bộ muốn tăng cường hợp tác với Bộ Công an và các cơ quan của Việt Nam, góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng cho rằng hợp tác giữa Bộ Tình trạng khẩn cấp và các cơ quan thực thi pháp luật LB Nga với Bộ Công an Việt Nam tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga. Ông tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục mở rộng không gian hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng và nhu cầu, đặc biệt là trong ứng phó các tình huống khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn.

Trước đó, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an đã hội đàm với Bộ trưởng Aleksandr Kurenkov.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Bộ trưởng Aleksandr Kurenkov là người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài đầu tiên Bộ Công an đón tiếp sau Đại hội 14 và Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Chuyến thăm là cơ hội để trao đổi, xác định các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ giữa hai Bộ phát triển mạnh mẽ.

Đại tướng Lương Tam Quang đón Bộ trưởng Aleksandr Kurenkov. Ảnh: Bộ Công an

Về hợp tác chuyên ngành, Bộ trưởng Lương Tam Quang điểm lại, trên cơ sở tin cậy chính trị cao giữa hai nước, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng khẩn cấp LB Nga đã duy trì hợp tác chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực...

Trước tình hình thế giới trải qua giai đoạn biến đổi khí hậu nghiêm trọng: động đất, bão lũ, hạn hán, cháy rừng, sóng thần, nước biển dâng cao, xâm nhập mặn, hai Bộ trưởng thống nhất tăng cường trao đổi đoàn để thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về cảnh báo, phòng ngừa tình huống khẩn cấp.

Bộ trưởng Công an đề nghị Bộ Tình trạng khẩn cấp LB Nga cung cấp tài liệu và trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật, công nghệ, phương pháp vận hành Trung tâm chỉ huy cảnh báo sớm của Nga để áp dụng cho Trung tâm thông tin chỉ huy hệ thống truyền tin báo cháy của Việt Nam vừa khánh thành vào tháng 1.

Ông cũng đề nghị Bộ Tình trạng khẩn cấp LB Nga tiếp tục hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong việc đào tạo, huấn luyện cán bộ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chuyển giao công nghệ, liên kết sản xuất các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác này.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Aleksandr Kurenkov. Ảnh: Bộ Công an

Về phần mình, Bộ trưởng Aleksandr Kurenkov cho rằng hợp tác giữa Bộ Tình trạng khẩn cấp và các cơ quan thực thi pháp luật LB Nga với Bộ Công an Việt Nam tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ông tin tưởng, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng không gian hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng và nhu cầu.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Aleksandr Kurenkov nhất trí sẽ sớm tổ chức diễn tập chung phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với tình huống giả định xảy ra cháy, nổ ở cơ sở năng lượng trọng yếu trên lãnh thổ Việt Nam.

Cũng trong chiều nay, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Bộ trưởng Aleksandr Kurenkov.



