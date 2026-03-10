Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Đề án thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật, bao gồm cả việc đánh giá, chấm điểm về ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Một số nội dung chính của Đề án gồm tiêu chí, nhóm văn bản đánh giá, chấm điểm; nguyên tắc đánh giá, chấm điểm; phạm vi áp dụng; tổ chức thực hiện. Dự kiến, kết quả chấm điểm theo Đề án cũng sẽ được tích hợp vào việc chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index).

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ đã triển khai nhiệm vụ được giao; chỉ đạo tiến hành thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm trong 2 năm với tinh thần vừa làm rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.

Thủ tướng: Thí điểm áp dụng KPI về xây dựng pháp luật - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ các mục tiêu khi xây dựng, triển khai Đề án là: Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đánh giá, chấm điểm, động viên, khuyến khích, khen thưởng những nơi làm tốt và phê bình, xử lý những nơi làm không tốt; kiểm soát các công việc về tiến độ, chất lượng, đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác phối hợp với Quốc hội.

KPI là công cụ để Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ điều hành trên cơ sở dữ liệu; thời gian đánh giá là định kỳ hằng quý, 6 tháng và 1 năm, có đánh giá chuyên đề. Đối tượng đánh giá gồm: Tiến độ; chất lượng; phát hiện vướng mắc, giải quyết vướng mắc; sáng kiến thể chế, lập pháp; kết quả thực hiện và tác động.

Về phương pháp, phải có tiêu chí đánh giá chung tất cả các cơ quan trong Chính phủ, cập nhật "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung".

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh báo cáo tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

*Cũng trong sáng nay, Thường trực Chính phủ đã họp, cho ý kiến về rà soát, kiểm điểm việc ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu khẩn trương hoàn thành việc ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, nghị quyết có hiệu lực từ 1/1-1/4/2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kết luận nội dung này, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, cơ quan trong công tác xây dựng pháp luật nói chung và ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết nói riêng.

Trong nhiệm kỳ khóa XV, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 179 luật, pháp lệnh, nghị quyết - gấp hơn 2 lần so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, riêng năm 2025 là khoảng 90 luật, nghị quyết; kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết của Bộ Chính trị về các lĩnh vực chiến lược, trụ cột; cơ bản tháo gỡ nhiều điểm nghẽn do các quy định pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nêu rõ mục tiêu khẩn trương hoàn thành việc ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, nghị quyết có hiệu lực từ 1/1-1/4/2026, Thủ tướng chỉ đạo nhiều giải pháp tổng thể như trình ban hành theo thủ tục rút gọn, nội dung đi thẳng vào vấn đề cần xử lý; huy động nguồn lực con người của các bộ, ngành với tinh thần làm việc quyết liệt, "làm ngày làm đêm"; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo; có biện pháp khuyến khích phù hợp với đội ngũ cán bộ tham gia công tác này.

Thủ tướng phân công các Phó Thủ tướng chỉ đạo theo lĩnh vực, các bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp phụ trách việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết thuộc phạm vi quản lý, Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc công tác này.

