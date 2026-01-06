Năm 2025 thị phần sầu riêng của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc có thể vượt Thái Lan. Bởi, tháng 12/2025, nước ta vẫn còn thu hoạch sầu riêng vụ nghịch ở miền Tây, trong khi Thái Lan đã hết mùa.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam ước tính, năm 2025 kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của nước ta ước đạt 4 tỷ USD, tăng mạnh so với con số gần 3,3 tỷ USD của năm 2024. Trong đó, thị trường Trung Quốc trở thành động lực chính để xuất khẩu sầu riêng thiết lập kỷ lục lịch sử mới.

Theo số liệu của cơ quan hải quan Trung Quốc, trong 11 tháng năm 2025, sầu riêng tươi tiếp tục là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Trung Quốc, đạt 1,79 triệu tấn, giá trị khoảng 7,18 tỷ USD, tăng 17,2% về lượng và tăng 5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Thái Lan và Việt Nam tiếp tục là hai nguồn cung chi phối gần như toàn bộ thị trường sầu riêng Trung Quốc. Cụ thể, Thái Lan vẫn là nguồn cung cấp sầu riêng tươi lớn nhất cho Trung Quốc, đạt 903,61 nghìn tấn, giá trị 3,9 tỷ USD, tăng 13,5% về lượng nhưng giảm 0,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Thị phần sầu riêng tươi của Thái Lan trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc giảm xuống còn 50,39%, thấp hơn mức 52,04% của cùng kỳ năm 2024.

Ngược lại, Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu sầu riêng từ Việt Nam. Trong 11 tháng năm 2025, quốc gia tỷ dân này đã chi ra 3,24 tỷ USD để nhập 884,59 nghìn tấn sầu riêng của nước ta. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam tăng mạnh 22,8%, còn giá trị tăng 13,1%.

Tỷ trọng hàng Việt Nam trong tổng lượng sầu riêng tươi nhập khẩu của Trung Quốc tăng lên 49,33%, cao hơn mức 47,08% của cùng kỳ năm 2024. Điều này cho thấy vị thế sầu riêng Việt Nam tại thị trường Trung Quốc tiếp tục được củng cố.

Thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan cũng cho thấy, trong 11 tháng năm 2025, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu sầu riêng tươi lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 94,54% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng này, cao hơn con số 90,94% của cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam ước đạt 4 tỷ USD trong năm 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Trao đổi với PV VietNamNet, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam Đặng Phúc Nguyên dự báo xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam có thể vượt mốc 4 tỷ USD trong năm 2026. Bởi, sản lượng sầu riêng ước tăng 10-20%, tạo nguồn cung ổn định để xuất khẩu.

Về thị trường Trung Quốc, theo ông Nguyên, Thái Lan - đối thủ lớn nhất của sầu riêng Việt Nam tại thị trường Trung Quốc gần đây gặp thiên tai, lũ lụt ở miền Nam làm ảnh hưởng diện tích trồng sầu riêng, kèm theo vấn đề logistics tăng chi phí.

Trong khi đó, Việt Nam có lợi thế địa lý gần Trung Quốc, thuận lợi cho việc vận chuyển bằng đường bộ. Hơn nữa, chuỗi ngành hàng sầu riêng của nước ta ngày càng chuẩn chỉ khi Bộ Nông nghiệp và Nông thôn ban hành “Quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm đối với quả sầu riêng tươi xuất khẩu”. Đây là lần đầu tiên một loại trái cây của Việt Nam có quy trình kiểm soát chất lượng riêng.

Cuối tháng 12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục ra mắt Hệ thống truy xuất nông sản Việt Nam, thí điểm trên quả sầu riêng.

Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhấn mạnh, sầu riêng là mặt hàng tỷ USD, chiếm 40-45% kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Thế nên, khi chuỗi sầu riêng được vận hành với quy trình chuẩn, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế sẽ tạo niềm tin và nâng cao uy tín của nông sản Việt, đồng thời đưa kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng bền vững.