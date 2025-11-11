Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo.

Thông tin từ cuộc họp cho biết tổng số dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, khởi công và chấp thuận chủ trương đầu tư là 696 dự án với quy mô hơn 637.000 căn (60% chỉ tiêu đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội).

Về tiến độ, đã hoàn thành gần 62.000/100.275 căn chỉ tiêu năm nay (đạt 62%). Dự kiến đến hết năm, tổng số căn được hoàn thành là gần 91.600, đạt 91% chỉ tiêu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế cần khắc phục, như: nguồn cung nhà ở xã hội còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; chưa có ngân sách ưu đãi ổn định, lâu dài cho cả chủ đầu tư và người dân tiếp cận mua. Ngoài ra, giá bán nhà ở xã hội chưa phù hợp với đại đa số người dân có thu nhập thấp và trung bình...

Thủ tướng yêu cầu tất cả các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, chủ đầu tư phải chủ động, tổ chức thực hiện tốt các công việc để phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng cũng kêu gọi các doanh nghiệp có quỹ đất sạch phối hợp với các địa phương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Về lâu dài, các cơ quan xây dựng đề án nhà ở phù hợp với túi tiền của người dân. Thủ tướng gợi mở về việc đa dạng hóa nguồn vốn huy động cho nhà ở xã hội và nhà ở nói chung, với các hình thức mua, thuê, thuê mua, nghiên cứu kinh nghiệm của các nước.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan có liên quan và địa phương làm việc với tập đoàn, tổng công ty có uy tín trong lĩnh vực bất động sản để đề xuất sử dụng quỹ đất sạch cho các dự án nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng cũng được giao khẩn trương phối hợp hoàn thiện hồ sơ thành lập "trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất" do Nhà nước quản lý nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch.

Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh việc triển khai có hiệu quả các gói tín dụng hỗ trợ chính sách nhà ở xã hội, chương trình cho vay ưu đãi đối với người trẻ dưới 35 tuổi để mua nhà ở thương mại lần đầu và nhà ở xã hội với lãi suất và kỳ hạn phù hợp.

Bộ Công an chỉ đạo Công an cấp xã căn cứ thông tin cơ sở dữ liệu về dân cư, thực hiện xác nhận điều kiện thu nhập cho đối tượng người thu nhập thấp khu vực đô thị không có hợp đồng lao động trong thời hạn 7 ngày; chỉ đạo điều tra, xử lý các trường hợp môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Các địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2025 đã được Thủ tướng giao với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Về vấn đề minh bạch, xử lý vi phạm, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, những người "gần dân, sát dân, vì dân" bảo đảm chấn chỉnh kịp thời, tăng cường kỷ cương, minh bạch trong quy trình xét duyệt, mua - bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội; bảo đảm thanh tra, kiểm tra, phòng, ngừa tiêu cực, lợi dụng chính sách để trục lợi, làm sai lệch mục tiêu nhân văn của chính sách.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm công bằng, đúng đối tượng, đúng tinh thần, đúng mục tiêu của chính sách; giá bán được tính đúng, tính đủ, tính kịp thời; bảo đảm phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi môi giới trái phép, nhận tiền "chạy suất", "cò mồi". Ông đề nghị các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội; bảo đảm công bố công khai, minh bạch thông tin dự án; bảo đảm dự án đến đúng đối tượng, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu áp dụng các giải pháp công nghệ số để tạo thuận lợi cho người dân, giảm tập trung đông người, không để tình trạng quá tải hồ sơ mà người dân không được giải quyết, gây bức xúc dư luận.