Quốc hội hôm nay thảo luận tại tổ về Luật Dân số (sửa đổi) và Luật Phòng bệnh.

Về Luật Dân số, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Việt Nam đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ mức sinh thay thế ngày càng giảm, đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp căn cơ, cấp bách. Dân số có vai trò quan trọng liên quan đến sự tồn vong của dân tộc, đất nước, còn là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng cho biết, đây là dự luật khó, các vấn đề được đưa ra đã cân nhắc kỹ.

Về mang thai hộ, Bộ trưởng cho biết nội dung này có trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, khi đưa ra thì dư luận xã hội, các ý kiến rất gay gắt, bàn luận rất kỹ, bởi liên quan đến nhiều mặt của xã hội, vấn đề pháp lý, quyền lợi của những người mang thai hộ, vấn đề hệ lụy tâm lý xã hội... Việt Nam là một trong ít nước có quy định về mang thai hộ.

Bộ trưởng nêu, khi đó phân tích quyền được làm mẹ của phụ nữ hiếm muộn thì xác định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, với tính chất tự nguyện. Quốc hội thời điểm đó thảo luận rất kỹ và lựa chọn quy định để khi triển khai tránh việc lợi dụng, lạm dụng mang thai hộ.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Quốc hội

Bộ trưởng cho rằng vấn đề mang thai hộ không nên đưa vào dự án Luật Dân số. Vấn đề này sẽ được xem xét, tính toán dựa trên nhiều yếu tố kinh tế - xã hội để có quyết định phù hợp khi Quốc hội sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình.

Liên quan đến các chính sách trong dự án Luật Dân số, Bộ trưởng cho biết Bộ Y tế rất mong muốn có những chính sách cụ thể, đặc biệt là chính sách hỗ trợ bằng tiền. Tuy nhiên, việc này cần được cân đối trên nhiều phương diện, đặc biệt là nguồn lực tài chính.

Với chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội cho các gia đình sinh đủ 2 con, dự thảo luật đề xuất bổ sung thêm đối tượng ưu tiên.

Hiện nay, các nhóm được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội gồm gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư.

Bộ trưởng nhấn mạnh, nhu cầu mua nhà ở xã hội hiện nay rất lớn, không phải tất cả đối tượng đăng ký đều được mua.

Chính phủ cũng đề nghị bổ sung thêm đối tượng ưu tiên là những gia đình mà phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con đẻ mà người vợ đã qua đời. Mục tiêu là giúp các gia đình sinh đủ 2 con có thêm điều kiện sinh hoạt. Các nhóm đối tượng theo đề xuất sẽ nằm trong nhóm đối tượng được ưu tiên mua nhà.

"Khi chấm điểm thì điểm của nhóm này ở mức cao giống với các nhóm đối tượng ưu tiên khác. Chứ còn bây giờ cứ xếp hàng thì không biết bao giờ mới đủ điều kiện để mua. Luật Dân số tiếp cận góc độ như vậy", Bộ trưởng giải thích.

Bà cũng cho biết với ý kiến đề xuất mở rộng thêm với nhóm đối tượng có con ngoài giá thú thì phải cân nhắc.

Với Luật Phòng bệnh, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh việc xây dựng luật là cần thiết, đại dịch Covid-19 đã bộc lộ những lỗ hổng trong hệ thống pháp luật về y tế, trong khi Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm có phạm vi quá hẹp và không còn phù hợp.

Một trong những điểm cốt lõi là dự thảo luật đã mở rộng phạm vi điều chỉnh. Lần đầu tiên, các bệnh không lây nhiễm phổ biến như tiểu đường, cao huyết áp sẽ được đưa vào luật một cách cụ thể, giúp các quy định trở nên dễ hiểu và dễ triển khai hơn trong thực tế.

Bộ trưởng cho biết thêm, dự thảo luật có những giải pháp đột phá để khuyến khích sự tham gia của y tế tư nhân, từ bệnh viện, cơ sở y tế đến các lĩnh vực sản xuất dược phẩm và trang thiết bị.

Minh chứng cho sự thành công của chiến lược này là năng lực sản xuất vắc xin trong nước. Hiện tại, Việt Nam đã tự chủ được 11 trong số 12 loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Năng lực sản xuất này không chỉ đến từ hệ thống công lập mà còn có sự đóng góp ngày càng lớn của các đơn vị ngoài công lập.

Bộ Y tế đang tích cực phối hợp với các đối tác Pháp, Nga, Cuba để triển khai các chương trình sản xuất vắc xin và thuốc, trong đó vai trò của hệ thống ngoài công lập được đặc biệt khuyến khích.