Chiều 3/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ thời gian tới, nước ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung cao độ cho xây dựng, hoàn thiện, trình Quốc hội 24 dự án luật, nghị quyết vào kỳ họp không thường lệ thứ nhất, khoảng 40 dự án luật, nghị quyết vào kỳ họp tháng 10 cùng các văn bản hướng dẫn đi kèm...

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: VGP

Các bộ, cơ quan tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy nhanh tiến độ và chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết; không để phát sinh "khoảng trống" pháp lý; tiếp tục rà soát, kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027.

Về quy hoạch, Thủ tướng cho biết đến nay đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, 6 quy hoạch vùng kinh tế - xã hội, 33/34 quy hoạch tỉnh (riêng quy hoạch tổng thể TPHCM theo Nghị quyết đặc thù được Quốc hội thông qua, hoàn thành trong tháng 11) và 12/34 quy hoạch ngành (trong đó có quy hoạch đất quốc gia).

Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung chỉ đạo, hoàn thiện việc lập, điều chỉnh 22 quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực phụ trách bảo đảm thống nhất, đồng bộ với yêu cầu tăng trưởng "2 con số" và thời hạn theo quy định (trong quý 3 phải hoàn thành toàn bộ việc điều chỉnh các quy hoạch ngành).

Về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là 10 bộ, cơ quan và một số tỉnh có tỷ lệ giải ngân thấp; bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch, không đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2026 khi chưa rà soát, đánh giá tác động đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Bộ Tài chính triển khai thử nghiệm việc chấm điểm các bộ, cơ quan, địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn; tiếp tục rà soát, cắt giảm chi phí kiểm tra chuyên ngành; quản lý rủi ro, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Các Phó Thủ tướng chủ trì, làm việc với các bộ, cơ quan, doanh nghiệp để chỉ đạo tháo gỡ, xử lý triệt để các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp theo từng lĩnh vực phụ trách.

Hình thành một số đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân

Bộ Tài chính tập trung tăng quy mô thu ngân sách ở Trung ương và địa phương, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đề xuất biện pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương tham mưu điều chỉnh linh hoạt thuế xăng dầu phù hợp với tình hình.

Thủ tướng yêu cầu chủ động chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian tới, tích cực chuẩn bị cho năm APEC 2027… Ảnh: VGP

Bộ Công Thương cập nhật, bổ sung Quy hoạch điện VIII; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83, trong đó có quy định về hệ thống phân phối xăng dầu, chủ động thực hiện các giải pháp điều hành giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến giá thế giới, sử dụng hiệu quả Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, bảo đảm đủ nguồn cung nguyên liệu ethanol để pha chế xăng E10 và E5.

Bộ Xây dựng chỉ đạo bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm (dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; các dự án đường sắt đô thị và đường vành đai tại Hà Nội và TPHCM; các dự án phục vụ năm APEC 2027; cảng hàng không Long Thành…); tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các dự án trọng điểm, báo cáo Quốc hội (dự án đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng, Vành đai 5…)

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu hình thành một số đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp xã theo đúng kết luận của Trung ương…

Về phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt năm học 2026-2027; tổ chức lễ khai giảng đồng thời với khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền với phương án vận hành bảo đảm tính bền vững.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ việc tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, có hình thức công bố thông tin công khai.