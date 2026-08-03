Sáng 3/8, tại kỳ họp thứ nhất không thường lệ, Quốc hội đã thực hiện các quy trình về công tác nhân sự.

Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình.

Tiếp đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Nội vụ giữ chức Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Có 484 đại biểu tham gia biểu quyết; trong đó, có 483 đại biểu tán thành (bằng 96,60 % tổng số đại biểu có mặt).

Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: QH

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa cho Bí thư thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình, nguyên Bộ trưởng Nội vụ. Ảnh: QH

Ông Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê ở Cà Mau. Ông là Ủy viên Trung ương khóa 13, 14 và là đại biểu Quốc hội khóa 16.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải có trình độ Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Luật.

Trong sự nghiệp, ông Nguyễn Tiến Hải có hàng chục năm công tác tại tỉnh Cà Mau, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Cái Nước; Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh; Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 1/2025, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Đến tháng 7/2025, khi tỉnh Kiên Giang sáp nhập với tỉnh An Giang, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang (mới) cho đến nay.

Tại Đại hội 14 của Đảng vào tháng 1/2026, ông Nguyễn Tiến Hải được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14.

Ngày 21/7, ông được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải

Tại Hội nghị Trung ương 3, Trung ương đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031, chính thức giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn theo quy định.

Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động; hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; người có công; thanh niên; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua, khen thưởng và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ hiện nay có các Thứ trưởng gồm các ông, bà: Vũ Chiến Thắng, Trương Hải Long, Cao Huy, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Hồi và Nguyễn Mạnh Khương.