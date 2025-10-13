Công điện của Thủ tướng nêu rõ, trong những ngày qua, bão số 11 (Matmo) đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Trong đó, ngành Giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề với hàng trăm trường học bị hư hại; sách vở, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập bị nước cuốn trôi, rách nát không thể sử dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác dạy và học.

Để hỗ trợ khắc phục hậu quả, sớm đưa học sinh trở lại trường học, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chỉ đạo, đôn đốc ngành giáo dục các địa phương rà soát, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, huy động lực lượng, nguồn lực để khắc phục nhanh nhất các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do thiên tai. Cùng với đó, có phương án kịp thời hỗ trợ sách vở, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại để nhanh chóng khôi phục, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.

Sau lũ, sân Trường THPT Chuyên Thái Nguyên ngập dày trong bùn đất.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành khẩn trương rà soát, thống kê tình hình thiệt hại của ngành Giáo dục do Bão số 11 gây ra. Việc này tập trung vào các nội dung: Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bị thương vong; thiệt hại về cơ sở vật chất trường lớp học; thiệt hại về sách giáo khoa; ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học (nêu rõ số cơ sở giáo dục đang cho học sinh nghỉ học hay đã cho học sinh đi học bình thường). Qua đó, tổng hợp báo cáo thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ bổ sung sách vở, thiết bị giảng dạy cho đầu năm học 2025-2026 gửi về Bộ GD-ĐT.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn hỗ trợ địa phương trong công tác dọn dẹp trường học, rà soát, thống kê thiệt hại theo đề nghị của UBND tỉnh, thành phố. Bộ trưởng Tài chính cân đối nguồn lực để hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do Bão số 11 gây ra, trong đó có các thiệt hại về trường lớp học, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác.