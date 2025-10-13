Trong thời gian qua do ảnh hưởng của bão số 11, mưa lớn trên phạm vi rộng tại các tỉnh vùng núi phía Bắc gây lũ lụt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Lũ ngập cao khiến hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cảnh quan của nhiều trường học bị hư hại nặng nề, ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy và học.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Trần Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Nguyên kể, lũ khiến trường ngập từ ngày 7 và 8/10, nước cao đến khoảng 2m.

Sau khi nước rút, nhà trường dọn vệ sinh từ đó đến tối muộn ngày 12/10. Ông Hưng cho biết, 17h ngày 12/10, nhà trường vẫn tiếp tục dọn bùn ra khỏi trường. Ngoài nhân lực, trường đã phải thuê 3 máy gạt, 3 xe hút bùn, 1 xe chở đất để khắc phục hậu quả.

Sân trường THPT Chuyên Thái Nguyên ngập bùn sau lũ.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Tuân, Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Nguyên cho hay, đến nay, toàn tỉnh đang rất tích cực, cố gắng đưa học sinh trở lại trường được sớm nhất.

“Trong tổng số hơn 160 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng, đến thời điểm này đã có 50 trường đưa học sinh trở lại học tập bình thường, từ ngày 10/10. Số còn lại cố gắng từ ngày 13/10, bằng các hình thức tổ chức dạy học phù hợp (có thể trực tiếp, trực tuyến, trực tiếp kết hợp với trực tuyến), tổ chức dạy học trở lại”, lãnh đạo Sở GD-ĐT Thái Nguyên nói.

Ông Tuân cho hay, các cơ sở giáo dục có thể kết hợp nhiều hình thức tổ chức phù hợp, linh động. “Với cấp học mầm non, ngày thường sẽ có bữa ăn bán trú. Nhưng với những cơ sở chưa thể đáp ứng việc cung cấp bữa ăn do điều kiện về vệ sinh, nguồn nước, thực phẩm,... chưa đảm bảo nấu tập trung, có thể linh hoạt hình thức phù hợp. Ví dụ như đề nghị phụ huynh mang cơm cho trẻ khi đến trường. Bằng những hình thức phù hợp, cố gắng khắc phục để đưa trẻ trở lại trường sớm nhất có thể”, ông Tuân chia sẻ.

Sân bóng bị phủ lớp bùn dày.

Ông Đàm Ngọc Hùng, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở GD-ĐT Thái Nguyên cho biết thêm, những ngày qua, kể cả Thứ Bảy và Chủ nhật, các trường trên địa bàn đều tăng cường dọn vệ sinh hết sức có thể.

“Vấn đề khó khăn chủ yếu của các trường là thiếu nước máy để dọn bùn bên trong các phòng, lớp học. Tuy nhiên, đến nay, cơ bản các trường dọn xong hậu quả sau lũ; không có trường học nào báo phải nghỉ học ngày mai 13/10. Tinh thần tăng tốc khẩn trương, những trường không bị ngập cũng đến hỗ trợ trường bị ngập dọn dẹp. Cơ bản các trường sẽ tổ chức học trực tiếp, tuy nhiên, sẽ có cả phương án online cho những học sinh chưa thể đến trường”, ông Hùng nói.

Ông Hùng cho biết, Sở GD-ĐT Thái Nguyên cũng có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt để tổ chức dạy và học.

Theo đó, Sở GD-ĐT cho hay, đối với ngành giáo dục, đã có sự mất mát về người, đặc biệt, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cảnh quan môi trường của nhiều cơ sở giáo dục bị hư hại nặng nề, ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy và học.

Để khắc phục hậu quả lũ lụt, khẩn trương tổ chức dạy và học theo kế hoạch, Sở GD-ĐT đề nghị UBND các xã/phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh huy động mọi lực lượng và mọi nguồn lực để tổ chức khắc phục hậu quả lũ lụt; phấn đấu đến ngày 13/10, các cơ sở giáo dục tổ chức dạy và học trở lại bằng các hình thức phù hợp (trực tiếp, trực tuyến, trực tiếp kết hợp với trực tuyến) trên nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên.