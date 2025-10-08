Chiều ngày 8/10, thầy giáo Vũ Thạch Khải, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá (tỉnh Thái Nguyên) xác nhận, cô Lý Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng nhà trường đã không may tử vong do bị lũ cuốn vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ thầy Khải, sau trận mưa lũ lớn gây ngập sâu trên diện rộng tại tỉnh Thái Nguyên, khu vực nhà riêng của cô Xuân ở phường Phan Đình Phùng cũng bị nước lũ tràn vào. Vào sáng 8/10, khi cô Xuân ra khỏi cổng nhà thì không may gặp dòng nước xoáy mạnh, bị cuốn trôi.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã nhanh chóng triển khai tìm kiếm, đến khoảng gần 9h sáng, thi thể cô Xuân được phát hiện cách nhà nạn nhân khoảng 400 mét.

Cô giáo Lý Thị Thanh Xuân phát biểu tại buổi giao lưu chuyên đề về an toàn giao thông hồi cuối tháng 9/2025. Ảnh: Trường THCS Cam Giá

“Hiện thi thể cô Xuân đang được quản tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Do nhà riêng vẫn đang trong vùng bị ngập sâu trên 1m nên gia đình và nhà trường chưa thể tổ chức lễ tang. Sau khi nước rút, việc tổ chức tang lễ sẽ được cử hành” thầy Khải cho biết.

Chia sẻ về người đồng nghiệp, thầy Khải xúc động: “Trong suốt 14 năm công tác tại Trường THCS Cam Giá, cô Xuân luôn là một giáo viên mẫu mực, tận tâm với nghề, hết lòng vì học sinh và nhà trường. Cô được đồng nghiệp quý trọng, học sinh và phụ huynh yêu mến. Sự ra đi của cô là mất mát không gì bù đắp được, là nỗi đau lớn đối với tập thể nhà trường và ngành Giáo dục”.

Theo ông, đợt mưa lũ lịch sử cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Trường THCS Cam Giá. Toàn bộ khuôn viên nhà trường bị ngập nước, trong đó nước tràn vào nền các lớp học, thư viện và phòng thiết bị. Tuy nhiên, nhờ công tác sơ tán kịp thời, nhà trường đã hạn chế được thiệt hại về cơ sở vật chất.