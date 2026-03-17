Đội bóng thành London sẽ phải trả 10 triệu bảng Anh như một hình phạt cho khoản tiền hối lộ ngầm được sử dụng nhằm "bôi trơn" các thương vụ chuyển nhượng đình đám dưới thời tỷ phú Abramovich.

Bên cạnh đó, Chelsea cũng bị cấm chuyển nhượng cầu thủ đội một trong 1 năm. Án phạt trên sẽ được hoãn thi hành trong 2 năm.

Chelsea phải chịu hình phạt nặng từ BTC Premier League - Ảnh: SunSport

Ở một vụ việc khác, Chelsea đã chấp nhận lệnh cấm ngay lập tức kéo dài 9 tháng đối với việc ký hợp đồng với cầu thủ trẻ từ các CLB khác tại xứ sương mù.

Phía The Blues đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Chủ sở hữu hiện tại của CLB gửi báo cáo sai phạm cho UEFA và Premier League sau khi tiếp quản hồi tháng 5/2022 và chia sẻ 200.000 tài liệu trong những năm qua.

Về phần đội bóng, ngay trước thềm cuộc tái đấu PSG thuộc khuôn khổ vòng 1/8 Champions League, HLV Rosenior nhận thêm hung tin về đội trưởng Reece James.

Hậu vệ cánh phải người Anh sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần do chấn thương gân kheo mới gặp phải ở trận gặp Newcastle.

James lại gặp họa với chấn thương gân kheo - Ảnh: EPA

Đối với James, vấn đề về gân kheo không phải là điều mới mẻ. Đây là tổn thương gân kheo thứ 10 mà thủ quân The Blues gặp phải kể từ tháng 12/2020.

Mùa này, James đã có 35 lần ra sân và thi thoảng được xếp đá chính trên hàng tiền vệ. Trận lượt về với PSG, nhiều khả năng Andrey Santos hoặc Romeo Lavia sẽ được xếp đá chính thay anh.