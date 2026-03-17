Nguồn tin trên khẳng định, trung vệ Wesley Fofana - người mắc lỗi dẫn đến các bàn thua ở lượt đi và trong trận gặp Newcastle cuối tuần trước sẽ bị loại ra khỏi đội hình chính.

Thay vào đó, nhân tố 20 tuổi - Jorrel Hato sẽ xuất phát từ đầu trong vai trò trung vệ, bên cạnh Trevoh Chalobah.

HLV Rosenior từng bức xúc trước những thông tin đội hình Chelsea bị rò rỉ - Ảnh: PA

Theo Onze Mondial, đây là lần thứ hai trong vòng một tuần thông tin về đội hình của Chelsea bị "rò rì".

Tuần trước, HLV Rosenior tuyên bố sẽ điều tra sau khi toàn bộ danh sách đội hình thi đấu trận lượt đi trên sân Công viên các Hoàng tử được báo chí Pháp công khai vài tiếng trước giờ bóng lăn.

Nếu như thông tin mà Onze Mondial đưa ra là sự thật, thì cuộc truy tìm đó dường như đã thất bại.

Báo cáo mới nhất sẽ làm dấy lên nhiều đồn đoán hơn về việc ai trong bội bộ Chelsea tuồn tin cho bên ngoài, trước khi hãng truyền thông Pháp nắm bắt được rồi đăng tải.

Năm ngoái, phía MU cũng bức xúc trước những cáo buộc lan truyền trên mạng rằng Alejandro Garnacho (hiện đã chuyển sang Chelsea) liên tục làm rò rỉ đội hình ra sân trước trận của Quỷ đỏ.

Chelsea cũng có một lượng lớn cầu thủ người Pháp trong đội hình, bao gồm Fofana, Benoit Badiashile và Gusto. Nhiều người giữ mối liên hệ mật thiết với đại diện nên dễ xảy ra tình trạng thông tin bị phát tán.

Đội hình dự kiến của Chelsea mà Onze Mondial công bố: Sánchez; Gusto, Chalobah, Hato, Cucurella; Lavia, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro.