Phim Chị ngã em nâng đánh dấu sự trở lại của diễn viên Thuận Nguyễn sau 2 năm vắng bóng.

Trong phim, anh vào vai Lực - chàng trai có tuổi thơ bất hạnh, cha mẹ mất sớm, sống dựa vào chị gái Thương (Lê Khánh). Dù thương em, Thương lại có xu hướng kiểm soát Lực đến mức cực đoan khiến anh ngột ngạt.

Lực luôn khao khát được tự do, nhất là sau khi tìm thấy tình yêu với Hải Âu (Uyển Ân).

Lực là vai diễn nặng "đô", nhất là khía cạnh tâm lý, khi phải giải quyết vấn đề với chị gái, bạn gái và đặc biệt là chính mình. Bởi theo kịch bản, Lực bị tai nạn giao thông nên liệt hai chân, từ đó mắc chứng trầm cảm và ôm ý định tự tử.

Vai Lực của Thuận Nguyễn nặng tâm lý. Ảnh: ĐPCC

Thể hiện trọn vẹn vai khó, Thuận Nguyễn là một trong những diễn viên được đánh giá cao nhất phim.

Để hóa thân thành Lực, nam diễn viên dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản, làm việc với đạo diễn, bạn diễn; thậm chí đến Bệnh viện Phục hồi chức năng TPHCM quan sát, lấy chất liệu từ thực tế.

Nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, Thuận Nguyễn dễ dàng phối hợp, tung hứng từ đàn chị giàu kinh nghiệm như Lê Khánh đến đồng nghiệp gen Z Uyển Ân.

Trong phim này, Thuận Nguyễn và Uyển Ân còn có 1 cảnh nóng. Theo 9X, với cảnh này, sự tôn trọng bạn diễn cần đặt lên hàng đầu.

Trái với Uyển Ân, Thuận Nguyễn có nhiều kinh nghiệm đóng cảnh nóng. Nhờ khâu chuẩn bị tâm lý tốt, cảnh này diễn ra suôn sẻ, chỉ mất 2-3 lần quay.

Thuận Nguyễn thể hiện lực diễn khi "cân" với đàn chị giàu kinh nghiệm như Lê Khánh. Ảnh: ĐPCC

Quá khứ cơ cực

Ít người biết, Thuận Nguyễn sinh ra trong gia cảnh không khá giả. Cả nhà anh sống trên ghe, chuyên mua bán vật liệu xây dựng.

Sau nhiều năm, cha mẹ anh tích cóp đủ nên bán ghe, xây nhà. Những tưởng cuộc sống ổn định, cha anh bỗng nghiện rượu rồi qua đời năm 2021.

Hồi nhỏ, do nghèo, Thuận Nguyễn luôn nghĩ đến việc đi làm kiếm tiền. Lớp 7, anh mê nhảy, định bỏ học theo vũ đoàn kiếm tiền nhưng bị từ chối vì quá cao.

Đầu năm lớp 10, Thuận Nguyễn nhận ra có khiếu cắt tóc, được cha mua cho cây kéo, thế là bỏ học, làm thợ phụ hớt tóc.

Một chiều nọ, 9X ngồi trên thềm thấy bạn cùng trang lứa tan học mà chua xót nên quyết tâm trở lại trường. Đến nay, anh vẫn giữ cây kéo hớt tóc cha tặng năm đó.

Thuận Nguyễn cao 1,88m, khuôn mặt điển trai. Ảnh: FBNV

Thuận Nguyễn bật mí đam mê diễn xuất từ nhỏ. Hồi xem Đất phương Nam, anh đã tập diễn vài cảnh của diễn viên Hùng Thuận trước gương. Một lần khác, khi xem phim Gái nhảy, anh liền học theo diễn cảnh lên cơn vì phê thuốc.

Tốt nghiệp cấp 3, Thuận Nguyễn đoạt Quán quân Ngôi sao điện ảnh ngày mai, ít lâu sau đó được mời đóng phim của đạo diễn Phương Điền.

Vừa chớm nổi tiếng, anh quyết định dừng đóng phim để theo học trường Cao đẳng Sân khấu - điện ảnh vừa học vừa làm thêm trang trải cuộc sống. Khi ra trường, Thuận Nguyễn như bắt đầu lại từ số 0.

Thuận Nguyễn mất đến 9 năm mới có vai điện ảnh đầu tiên. Suốt năm tháng đó, không ít lần cuộc sống trở nên khó khăn. Có lúc, anh chán nản nhưng chưa từng lóe lên suy nghĩ bỏ cuộc.

Anh được đánh giá cao về lực diễn nhưng tư duy chọn kịch bản không ổn định. Ảnh: ĐPCC

Ký ức bị quấy rối tình dục năm 14 tuổi

Trên màn ảnh hay đời thường, Thuận Nguyễn đều được nhớ tới với đôi mắt buồn, tính cách hướng nội, kiệm lời.

Anh nói từ bé đã không cởi mở, suốt những năm học sinh chỉ đi học rồi về nhà. Đặc biệt, có một sự kiện khiến anh càng thêm khép kín.

Lớp 8, Thuận Nguyễn được một công ty giải trí nhắn tin mời casting vai diễn. Công ty đó quản lý vài người nổi tiếng, anh thấy đáng tin cậy nên nhờ cha chở đi casting. Dù mới 14 tuổi, anh đã cao 1,78m.

Khi mọi người về gần hết, một người đàn ông khoảng 30 - 40 tuổi yêu cầu Thuận Nguyễn vào phòng kiểm tra hình thể.

Người đó yêu cầu Thuận Nguyễn "cởi đồ ra mới đo chỉ số được". Anh sợ nhưng vẫn ngây ngô làm theo và bất ngờ bị người đàn ông sờ soạng, mơn trớn cơ thể. 9X hoảng loạn, chạy thật nhanh ra khỏi đó, bắt xe ôm về nhà.

Body "đẹp như tạc" của Thuận Nguyễn. Ảnh: FBNV

Khoảng 30 phút sau, người đàn ông trung niên đứng lấp ló bên ngoài với vẻ lo lắng, dường như sợ Thuận Nguyễn tố cáo chuyện này.

Dù vậy, anh không dám nói vì sợ cha mẹ biết sẽ cấm theo nghệ thuật, giấu kín đến giờ.

Sau lần đó, Thuận Nguyễn càng đề phòng người lạ, đến nỗi chỉ cần trong nhóm bạn có người mới liền thu mình lại như một phản xạ.

Những năm sau này, anh mới mở lòng hơn với người xung quanh. Là diễn viên, Thuận Nguyễn biết không thể khép mình mãi, tự nhủ phải cất lại ký ức cũ để sống tốt hơn cho hôm nay.

Nhìn lại quá khứ, Thuận Nguyễn cơ cực từ bé, hay bị đối xử tệ vì nhà nghèo nhưng không buồn hay oán trách. Mỗi lần kể chuyện cũ, anh nhấn mạnh luôn trân quý quá khứ, biết ơn khi lớn lên với sự dạy dỗ cẩn thận của gia đình.

Trailer "Chị ngã em nâng"

Mi Lê