An toàn, an ninh mạng đã được xác định là trọng tâm của quá trình chuyển đổi số, là trụ cột quan trọng tạo lập niềm tin số và sự phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên số. Đây cũng là một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài để khởi tạo và duy trì môi trường mạng an toàn, lành mạnh, tin cậy cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân.

Trong nhiều chương trình, đề án quốc gia về chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng, Việt Nam cũng đã vạch rõ mục tiêu phát triển thị trường, doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh về an toàn, an ninh mạng, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có năng lực cao về bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Công ty cổ phần Công nghệ an ninh mạng quốc gia Việt Nam - NCS là 1 trong 10 thành viên sáng lập của Câu lạc bộ Dịch vụ An ninh mạng Việt Nam.

Góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao năng lực quốc gia về bảo đảm an toàn, an ninh mạng; bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công cuộc chuyển đổi số quốc gia bằng các dịch vụ, giải pháp của Việt Nam, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – NCA vừa quyết định thành lập Câu lạc bộ Dịch vụ An ninh mạng Việt Nam.

Là tổ chức chuyên môn trực thuộc Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế của NCA, Câu lạc bộ Dịch vụ An ninh mạng Việt Nam (tên giao dịch quốc tế là Vietnam Cyber Security Service Club – VCSSC) gồm các thành viên là những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng, tuân thủ tôn chỉ, mục đích của NCA và quy chế của Câu lạc bộ.

Câu lạc bộ Dịch vụ An ninh mạng Việt Nam có 10 thành viên sáng lập là các doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, gồm: CMC Cyber Security, CyRadar, Bkav, VNCS, HPT, MISOFT, NCS, Viettel Cyber Security, Trung tâm An ninh mạng FPT, Trung tâm An ninh mạng VNPT. Địa chỉ website chính thức của Câu lạc bộ là vcssc.org.vn

Các hoạt động của Câu lạc bộ Dịch vụ An ninh mạng Việt Nam hướng tới mục đích hỗ trợ các đơn vị thành viên và cộng đồng nâng cao nhận thức, kỹ năng, chất lượng dịch vụ an ninh mạng tại Việt Nam; đồng thời, thúc đẩy thị trường dịch vụ an ninh mạng ở Việt Nam phát triển và có sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Trong quy chế của Câu lạc bộ Dịch vụ An ninh mạng Việt Nam, NCA nêu rõ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Câu lạc bộ, đó là: Phân tích, nghiên cứu, đề xuất và triển khai các biện pháp để xây dựng, phát triển thị trường dịch vụ an ninh mạng ở Việt Nam; Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách cùng những tiêu chuẩn và quy chuẩn về các dịch vụ an ninh mạng của Nhà nước; xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn dịch vụ an ninh mạng của Hiệp hội; Chia sẻ các kinh nghiệm, kiến thức liên quan dịch vụ an ninh mạng của các thành viên Câu lạc bộ và cộng đồng; Hỗ trợ các thành viên trong Câu lạc bộ đánh giá chất lượng các dịch vụ an ninh mạng theo đề xuất của thành viên.

Bên cạnh việc quy định cụ thể về quyền lợi, nghĩa vụ của thành viên cũng như thủ tục đăng ký thành viên, quy chế được NCA ban hành kèm theo quyết định thành lập cũng nêu rõ cơ cấu, tổ chức của Câu lạc bộ Dịch vụ An ninh mạng Việt Nam.

Theo đó, Câu lạc bộ Dịch vụ An ninh mạng Việt Nam gồm có Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và các bộ phận chuyên trách. Trong đó, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên; bộ phận chuyên trách là tổ Thư ký và các tổ chuyên môn. Các tổ chuyên môn thực hiện các công việc liên quan trong lĩnh vực được phân công, dưới sự điều hành của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ. Nhân sự của các tổ chuyên môn là các cá nhân do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chỉ định.

Đánh giá về hoạt động của NCA trong năm 2024, tại buổi gặp mặt hội viên năm 2025 với chủ đề “An ninh mạng trong giai đoạn mới - Hợp lực bảo vệ không gian số” diễn ra hồi trung tuần tháng 4, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch thường trực NCA nhận xét: Trong thời gian ngắn kể từ khi thành lập, Hiệp hội đã từng bước khẳng định vị thế là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp nòng cốt trong công cuộc bảo vệ an ninh mạng quốc gia, hỗ trợ chuyển đổi số, đồng hành cùng các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Về định hướng hoạt động trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo, Trung tướng Nguyễn Minh Chính chỉ rõ: Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là kim chỉ nam cho hoạt động của toàn hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của Hiệp hội.

Đại diện lãnh đạo NCA cũng nêu ra 1 trong 7 trọng tâm hoạt động của Hiệp hội thời gian tới là tăng cường đào tạo kỹ năng, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ, sản phẩm nội địa trong lĩnh vực an ninh mạng; các đơn vị trực thuộc Hiệp hội cần chủ động đề xuất, thực hiện các sáng kiến, dự án có tính ứng dụng cao.