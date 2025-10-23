Với tinh thần đó, Báo Lao Động và Cục Thuế - Bộ Tài chính phối hợp chủ trì, và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng hành tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy tự giác tuân thủ, đóng góp đầy đủ thuế - Xây dựng kỷ nguyên hùng cường” vào 14h chiều ngày 23/10/2025 tại trụ sở Báo Lao Động tại Hà Nội.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang hoàn thiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý tài chính công. Đây là thời điểm ngành thuế Việt Nam đã đạt mức số hóa gần như toàn diện với hơn 99% doanh nghiệp khai, nộp và hoàn thuế điện tử, nhưng thách thức lớn hơn chính là chuyển đổi từ “tuân thủ hành chính” sang “tuân thủ tự giác”.

Sự kiện quy tụ lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, đại diện Ủy ban Kinh tế Tài chính Quốc hội, các tổ chức quốc tế như IMF, JICA, Deloitte, các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng nhiều chuyên gia kinh tế, chuyên gia công nghệ… Các nội dung trung tâm của hội thảo tập trung làm rõ ba trụ cột cốt lõi: minh bạch, công bằng và đồng hành.

Thông qua các phiên làm việc, hội thảo sẽ đề cập đến những chuyển động lớn trong cải cách thể chế: giảm chi phí tuân thủ, tăng khả năng dự báo chính sách, phát triển dịch vụ số lấy người nộp thuế làm trung tâm, đồng thời bồi đắp đạo đức công vụ và văn hóa hành chính liêm chính trong toàn hệ thống.

Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên Báo Lao Động điện tử Laodong.vn, tiếp sóng trên báo điện tử và các nền tảng số của Báo Nhân Dân, Tiền Phong, VietNamNet, Dân Việt, Tuổi trẻ Thủ đô, Nhà báo & Công luận…, đồng thời được lan tỏa bởi phóng viên từ các cơ quan báo chí, truyền hình tham dự và đưa tin.