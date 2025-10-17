Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng về việc bỏ thuế giá trị gia tăng đối với giá điện, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành, điện là mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 10%.

Luật Thuế giá trị gia tăng không có quy định về việc miễn, giảm thuế, mà quy định 3 mức thuế suất là 0%, 5% và 10%.

Trong đó, mức 0% áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; 5% áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho đời sống và là đầu vào cho sản xuất nông nghiệp; 10% áp dụng đối với các hàng hóa, dịch vụ thông thường khác.

Vì vậy, theo Bộ Tài chính, kiến nghị nghiên cứu bỏ thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng điện là chưa phù hợp với quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Theo Bộ Tài chính, giá bán điện sinh hoạt theo bậc thang được áp dụng tại nhiều quốc gia. Ảnh: Hoàng Giám

Đối với kiến nghị xây dựng cơ chế một giá điện, Bộ Tài chính cho biết đã xin ý kiến Bộ Công Thương - cơ quan quản lý chuyên ngành. Đây là mặt hàng đặc biệt, việc sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời, việc lưu trữ điện năng rất đắt và tốn kém.

Khi huy động các nhà máy phát điện, về nguyên tắc ngành điện sẽ huy động từ các nhà máy điện có giá rẻ phát điện trước, nhà máy phát điện giá cao sau cho đến khi đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện.

Thực tế áp dụng những năm qua cho thấy, giá bán điện sinh hoạt theo bậc thang là đơn giản trong áp dụng nhưng vẫn khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Nhiều quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước trong khu vực cũng áp dụng giá điện bậc thang và giá điện của bậc thang sau cũng cao hơn so với bậc thang đầu như Việt Nam.

Theo quy định tại Luật Điện lực, giá bán lẻ điện được quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ và cấp độ thị trường điện cạnh tranh, bao gồm sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt.

Giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng trong ngày được áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện đủ điều kiện, bao gồm giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường. Nhóm khách hàng tiêu dùng điện phục vụ mục đích sinh hoạt hiện áp dụng cơ chế giá bậc thang tăng dần. Các quy định này cũng nhằm mục tiêu thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.