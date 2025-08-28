Vừa qua, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài khoảng 3 phút, ghi lại hình ảnh tại nhà dân thuộc xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang, kèm nội dung “một người cô ở quê bị người lạ đến hỏi thăm, chỉ nói chuyện ít câu rồi đưa hết tiền. Mong bà con ở quê cảnh giác”.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận với hàng trăm bình luận cùng hàng nghìn lượt chia sẻ. Dưới phần bình luận, một số người cho rằng “người lạ” nói trên dùng bùa ngải để chiếm đoạt tài sản.

Clip chia sẻ vụ việc "người lạ đến nhà hỏi thăm, nói chuyện vài câu mất tiền triệu" thu hút sự quan tâm của dư luận. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thạnh Mỹ Tây nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Theo đó, vào khoảng 14h30 ngày 25/8, bà N.T.L. (66 tuổi, ngụ ấp Hưng Thạnh Thạnh, xã Thạnh Mỹ Tây) đang ở nhà thì có người phụ nữ (khoảng 30 tuổi, mặc áo khoác, đeo nón bảo hiểm) tìm đến.

Người phụ nữ trên tự xưng con của một gia đình gần nhà ông B.S. - hàng xóm với bà L. Tại đây, người này nói với bà L. có người nhà bị tai nạn giao thông, cần gấp 3 triệu để cấp cứu rồi liên tục thúc giục mượn tiền, hứa trả sớm.

Tin lời, bà L. vào nhà, lấy toàn bộ 2,7 triệu đồng trong ví, mang cho người này mượn. Sau khi lấy được tiền, người phụ nữ lạ mặt vội rời khỏi hiện trường và không quay trở lại trả tiền như đã hứa. Đoạn clip sau đó được người nhà bà L. đăng tải lên mạng xã hội.

Qua xác minh, công an xác định có ông B.S. ngụ cùng xóm với bà L., nhưng không có ai bị tai nạn giao thông.

Theo cơ quan công an, do lớn tuổi, bà L. không nhận dạng được đối tượng. Sau khi cho người lạ mượn tiền, do tiếc của nên đăng tải lên mạng.

Lực lượng chức năng đề nghị người nhà bà L. gỡ bỏ thông tin đã đăng tải, đồng thời khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi có người lạ đến nhà hỏi mượn tiền.

Ông Nguyễn Ngọc Đầy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ Tây khẳng định, thông tin dùng bùa ngải để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn là không có cơ sở, không đúng sự thật.