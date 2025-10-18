Ngày 18/10, Công an TP Đà Nẵng khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một tân sinh viên bị bắt cóc, đưa sang Campuchia là sai sự thật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng cho rằng một tân sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (thuộc phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) bị lừa thuê trọ qua mạng, sau đó bị chuốc thuốc mê. Khi tỉnh dậy, sinh viên phát hiện đã ở Campuchia và bị yêu cầu gia đình nộp 250 triệu đồng để chuộc... Thông tin bài đăng cũng cho hay sinh viên này bị giam cầm và hành hạ đánh đập.

Thông tin bài viết chia sẻ là sai sự thật. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Khánh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và nhà trường khẩn trương xác minh.

Kết quả cho thấy toàn bộ sinh viên của trường đều an toàn, không có trường hợp nào bị bắt cóc hay mất liên lạc như nội dung mạng xã hội lan truyền. Danh sách lớp học cũng không tồn tại tên sinh viên được nêu trong các bài viết.

Công an TP Đà Nẵng khẳng định, không hề xảy ra vụ việc bắt cóc sinh viên, đây là thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận. Hiện Công an phường Hòa Khánh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để truy tìm người phát tán tin giả.

Ngành công an khuyến cáo người dân, cán bộ, giảng viên và sinh viên cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội: không chia sẻ, bình luận hay lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng; thông báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện tin sai sự thật để xử lý kịp thời.