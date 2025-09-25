Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ được Chính phủ giao nhiệm vụ “Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học” và đang phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đánh giá thực trạng trước khi báo cáo phương án để Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định.

Vì vậy, những thông tin lan truyền về phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học hiện nay đều không đúng và không phải do Bộ GD-ĐT cung cấp.

Một trong những thông tin sai sự thật về việc sắp xếp lại các trường đại học lan truyền trên mạng.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị người dân cảnh giác và không lan truyền những thông tin không đúng này.

Để nắm được các thông tin chính thức, Bộ cho hay, người dân có thể tiếp nhận công khai trên các kênh chính thống: Cổng thông tin điện tử Bộ: https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx hoặc Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/thongtinbogiaoducvadaotao/.