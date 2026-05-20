Ngày 20/5, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo xã Ea Kar cho biết giông lốc đã cuốn tủ trưng bày hàng hóa của tiệm vàng M.H. ra đường, song thiệt hại không đáng kể.

Tủ trưng bày của tiệm vàng M.H. bị cuốn ra đường. Ảnh: CTV

Theo thông tin từ Công an xã Ea Kar, sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã làm việc với chủ tiệm vàng M.H. để nắm bắt tình hình.

Quá trình làm việc, chủ tiệm cho biết thiệt hại không đáng kể và không yêu cầu kiểm kê số vàng.

Công an xã Ea Kar khẳng định các thông tin tiệm vàng thiệt hại hàng tỷ đồng lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Trước đó, vào chiều 15/5, xã Ea Kar xảy ra mưa to kèm theo giông lốc, gây ảnh hưởng đến một số hộ dân, cơ sở kinh doanh, cây xanh và hệ thống giao thông...

Đáng chú ý, tủ trưng bày của cơ sở kinh doanh vàng bạc M.H. trên địa bàn bị giông lốc cuốn ra đường. Ngay sau đó, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng chủ tiệm vàng bị thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Trước sự việc trên, Công an xã Ea Kar đề nghị người dân không chia sẻ, bình luận các thông tin không có nguồn chính thức, tránh gây hoang mang dư luận.