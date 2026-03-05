Nam thực khách ăn xong rồi bỏ đi không thanh toán. Ảnh: Phuket Times

Một người đàn ông nước ngoài bị camera an ninh ghi lại cảnh rời khỏi nhà hàng bít tết ở khu vực Choeng Talay, Phuket (Thái Lan) sau khi ăn xong và không thanh toán.

Theo thông tin từ Visualthailand, thực khách đến ăn một mình tối 3/3 và gọi một phần bít tết cao cấp, khoảng 500g. Sau khi ăn xong, anh ta đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh và không quay trở lại. Hình ảnh từ CCTV cho thấy, người đàn ông đã rời đi từ lối ra phụ nằm gần khu vực nhà vệ sinh và tẩu thoát bằng xe máy.

Một nữ nhân viên phục vụ đến kiểm tra bàn nhưng cô cho rằng khách chỉ vào nhà vệ sinh. Rất lâu sau, nhà hàng mới nhận ra tình hình.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng "ăn quỵt" tại các điểm du lịch nổi tiếng ở Phuket.

Tháng 3/2025 từng xảy ra trường hợp tương tự khi hai cặp đôi người nước ngoài rời nhà hàng mà không trả các hóa đơn trị giá lần lượt 1.823 baht (khoảng 1,5 triệu đồng) và 467 baht (khoảng 380.000 đồng).

Trước đó, vào tháng 1/2025, một cặp đôi người Nga cũng bị cáo buộc bỏ đi không thanh toán tại nhiều nhà hàng trên đảo. Một số chủ quán cho rằng hai người này thậm chí còn xin đồ ăn miễn phí với lý do không có tiền.

Bài đăng cho biết, trước đây, trong nhiều trường hợp, dù có cung cấp hình ảnh từ camera an ninh, các chủ cơ sở kinh doanh vẫn không nhận được thông tin cập nhật về việc bắt giữ nghi phạm.

Thiệt hại do các hóa đơn chưa thanh toán không chỉ xảy ra tại nhà hàng. Một số địa điểm giải trí ở các khu du lịch như Phuket, Pattaya cũng phản ánh tình trạng khách nước ngoài sử dụng dịch vụ, uống rượu rồi rời đi mà không trả tiền, gây thất thoát cho cơ sở kinh doanh.