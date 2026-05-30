Nhập viện cấp cứu mới biết mắc cùng lúc 3 bệnh nặng

Khoa Bệnh lây đường hô hấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) thời gian gần đây tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện vì lao phổi. Đáng báo động, hầu hết các trường hợp đều phát hiện muộn do tâm lý chủ quan hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp thông thường.

Mới đây, các bác sĩ tại đây đã tiếp nhận điều trị cho một cô gái 19 tuổi trong tình trạng suy kiệt. Trước đó một tháng, bệnh nhân liên tục mệt mỏi, ho khạc đờm dai dẳng. Nghĩ rằng bản thân chỉ bị viêm họng thông thường do thời tiết, cô tự mua thuốc uống và cố chịu đựng mà không đi khám.

Chỉ đến khi cơ thể sốt cao liên tục, rơi vào tình trạng nguy kịch, cô mới được người nhà đưa đi cấp cứu.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm khiến cả bệnh nhân lẫn gia đình bàng hoàng: Cô được chẩn đoán mắc lao phổi (kết quả CT ngực tổn thương phù hợp lao phổi, xét nghiệm đờm AFB và Xpert MTB đều dương tính). Không dừng lại ở đó, bệnh nhân còn bị đái tháo đường, có biến chứng nhiễm toan ceton, kèm theo một ổ áp xe lớn ở vùng mông phải.

Nhận định đây là ca bệnh phức tạp, các bác sĩ đã tiến hành điều trị tích cực bằng thuốc chống lao, kiểm soát đường huyết nghiêm ngặt bằng insulin, sử dụng kháng sinh kết hợp dẫn lưu mủ ổ áp xe và chăm sóc toàn diện. Sau thời gian điều trị bài bản, tình trạng sốt, ho và khó thở của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, sức khỏe dần ổn định.

Vì sao người trẻ ngày càng dễ 'dính' vi khuẩn lao?

Lao là căn bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra, lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp khi người bệnh ho, khạc đờm hoặc hắt hơi. Trong đó, lao phổi là thể bệnh phổ biến nhất. Nếu không được điều trị kịp thời, vi khuẩn lao có thể tấn công và gây tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan khác như hạch, màng phổi, xương khớp, thậm chí là màng não.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, được điều trị ổn định. Ảnh: BVCC

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 11 trong 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu, đứng thứ 11 trong số 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới.

Theo các chuyên gia y tế, sở dĩ căn bệnh "vốn của người già" này đang trẻ hóa là lối sống của một bộ phận lớn thanh niên hiện nay.

Nhiều yếu tố cộng hưởng làm suy giảm hệ miễn dịch của người trẻ bao gồm: Áp lực học tập, thi cử nặng nề; Thói quen làm việc quá sức, thường xuyên thức khuya, cày đêm; Chế độ dinh dưỡng kém khoa học, bỏ bữa hoặc ăn uống qua loa; Lạm dụng thuốc lá, rượu bia và môi trường sống, làm việc đông đúc, thiếu thông thoáng.

Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là người trẻ thường thiếu kiến thức về bệnh lao. Khi chớm xuất hiện các triệu chứng ban đầu, họ thường chủ quan bỏ qua hoặc tự điều trị tại nhà, dẫn đến việc đến bệnh viện khi tổn thương phổi đã lan rộng.

3 dấu hiệu cảnh báo cần đi khám ngay

Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Viết Sáng, Viện trưởng Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm kiêm Chủ nhiệm Khoa Bệnh lây đường hô hấp (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) khuyến cáo, người dân cần đi khám ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ lao phổi sau:

Ho kéo dài trên 2 tuần: Có thể là ho khan hoặc ho có đờm, đôi khi đờm có lẫn máu.

Sốt nhẹ về chiều: Đi kèm với hiện tượng ra mồ hôi trộm vào ban đêm.

Cơ thể suy nhược: Mệt mỏi kéo dài, chán ăn, sụt cân nhanh chóng không rõ nguyên nhân.

"Bệnh lao hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bác sĩ. Người trẻ tuyệt đối không nên chủ quan với sức khỏe của chính mình", Tiến sĩ Sáng nêu.