Khảo sát được Asia Plus Việt Nam thực hiện vào tháng 8/2025 trên 341 nam giới từ 55 tuổi trở lên tại các tình thành gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ và Đắk Lắk, trong đó những người tham gia khảo sát đều đang gặp các triệu chứng rối loạn tiểu tiện như: tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu buốt, tiểu gấp hoặc dòng tiểu yếu.

Kết quả phân tích do công ty TNHH Asia Plus Việt Nam thực hiện tháng 8/2025

Đại diện công ty Asia Plus Việt Nam cho biết, khảo sát thực hiện trên nhóm người dùng có mức thu nhập khá và đang sử dụng ít nhất một loại thực phẩm chức năng để cải thiện tình trạng sức khỏe, phần nào phản ánh đúng trải nghiệm từ nhóm người tiêu dùng quan tâm và có điều kiện tiếp cận các sản phẩm uy tín trên thị trường.

Kết quả khảo sát của Asia Plus Việt Nam cho thấy, TPBVSK Vương Bảo là sản phẩm được sử dụng nhiều và thường xuyên, và có mức độ hài lòng cao. Cụ thể:

- Đạt điểm hài lòng tổng thể 9,4/10, vượt trội so với các thương hiệu khác trên thị trường;

- Được đánh giá cao nhất về hỗ trợ giảm các triệu chứng rối loạn tiểu tiện (tiểu gấp, tiểu đêm, tiểu nhiều lần) với 9,3/10 điểm;

- Đứng đầu về hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt và phòng ngừa phì đại trở lại, đạt 9,2/10 điểm.

Ngoài ra, sản phẩm cũng ghi nhận hiệu quả trong việc hỗ trợ ổn định tuyến tiền liệt, hỗ trợ giảm nguy cơ phẫu thuật, cũng như đảm bảo an toàn khi sử dụng lâu dài, không gây tác dụng phụ.

Theo đại diện Asia Plus Việt Nam, kết quả này cho thấy Vương Bảo là thực phẩm bảo vệ sức khỏe không chỉ được người tiêu dùng biết đến rộng rãi mà còn được khẳng định về chất lượng và độ tin cậy sau trải nghiệm thực tế. Việc đạt được mức độ hài lòng cao nhất trong nhiều tiêu chí quan trọng là minh chứng cho cam kết chất lượng mà Vương Bảo đã duy trì trong suốt nhiều năm có mặt trên thị trường.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh)