Quảng cáo giảm đau nhanh

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) mới đây ra thông báo vừa tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc Phenylbutazone chứa loại chất đã bị Bộ Y tế cấm từ năm 2013 vì có tác dụng phụ, nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng người dùng.

Trong số các bệnh nhân nhập viện cấp cứu, một phụ nữ (trú tại Hòa Bình, Phú Thọ) đã tử vong do hội chứng Lyell.

Tuy nhiên, trên các sàn thương mại điện tử như Shopee và Lazada, các loại thuốc chứa thành phần Phenylbutazone vẫn được rao bán phổ biến với công dụng điều trị viêm khớp, đặc biệt là gout cấp tính.

Theo người bán có tài khoản C.H.X68 tại Lào Cai, sản phẩm này là hàng xách tay từ Trung Quốc, không thuộc danh mục hàng cấm và an toàn cho người sử dụng, kể cả những người mắc bệnh tiểu đường hoặc tăng huyết áp. Liệu trình sử dụng thường kéo dài 5-7 ngày, mỗi ngày uống 4 viên chia thành hai loại, sau ăn 15 phút và được cho là có thể giảm đau chỉ sau 1-2 ngày.

Thuốc chứa Phenylbutazone bán trên mạng. Ảnh: P.Thúy.

Tương tự, một tài khoản khác tại Cốc Lếu (Lào Cai) cũng khẳng định đây là hàng nội địa Trung Quốc, đảm bảo cắt cơn đau nhanh chóng. Bao bì thuốc in toàn chữ nước ngoài, người bán cung cấp hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt.

Giá bán sản phẩm dao động từ 170.000 đến 220.000 đồng một hộp tùy cửa hàng.

Chị Phí Thị Dung (Hưng Yên) chia sẻ trải nghiệm khi mua thuốc cho mẹ, người thường xuyên bị đau đầu gối. Theo chị, chỉ sau một đêm sử dụng, mẹ chị (65 tuổi) đã giảm đau rõ rệt, có thể di chuyển dễ dàng hơn mà không cần vịn vào xe đạp như trước.

Chị Dung cho biết thêm: “Mẹ tôi uống thuốc, nghỉ ngơi khoảng 30 phút là thấy đỡ. Mỗi đợt đau, mẹ dùng thuốc 2 ngày là khỏi, khi đau lại thì dùng tiếp”. Sau khi biết sản phẩm là thuốc cấm, người phụ nữ này đã ân hận và cảm thấy may mắn khi mẹ chị chưa gặp biến chứng của thuốc.

Một loại thuốc chị Dung mua cho mẹ. Ảnh: NVCC.

Theo các bác sĩ từ Trung tâm Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, Phenylbutazone đã được sử dụng để chống viêm, giảm đau, điều trị bệnh gout cấp tính, viêm cứng khớp đốt sống.

Tuy nhiên, theo ý kiến của chuyên gia thẩm định thuốc và các thông tin về việc sử dụng thuốc Phenylbutazone tại Việt Nam và trên thế giới, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có Công văn số 2706/QLD-CL ngày 14/5/2001 về việc ngừng nhập khẩu nguyên liệu, thành phẩm có chứa Phenylbutazone; ngừng sản xuất các sản phẩm chứa Phenylbutazone đã được cấp số đăng ký...

Lý do: Phenylbutazone có các tác dụng phụ chủ yếu như sau:

- Tác động lên hệ tạo máu gây thiếu máu bất sản, thiếu máu tan huyết, mất bạch cầu hạt. Đây là tác dụng phụ nguy hiểm nhất, có thể gây tai biến mạch máu, dẫn đến tử vong.

- Loét dạ dày tá tràng, chảy máu đường tiêu hóa do thời gian bán hủy của thuốc quá lâu. Tác dụng phụ này rất nguy hiểm, khó cấp cứu.

- Phù do giữ nước.

- Viêm thần kinh thị giác.

- Điếc.

- Hội chứng thận hư, hoại tử ống thận.

- Tai biến ngoài da: nổi ban, xuất huyết mạch, hội chứng hoại tử biểu bì nhiễm độc.

- Hoại tử gan.

Nguy cơ từ mua thuốc 'trôi nổi'

Dược sĩ chuyên khoa 1 Phạm Ngọc Thảo Uyên, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, cảnh báo việc mua bán thuốc tự do trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng, gây khó khăn trong việc điều trị bệnh.

Thời gian qua, cơ quan chức năng tại Việt Nam đã phát hiện nhiều trường hợp thuốc không rõ nguồn gốc, thiếu hóa đơn chứng từ hoặc không có dược sĩ phụ trách trong giờ hoạt động. Sử dụng các loại thuốc này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, như dị ứng, ngộ độc, thậm chí suy gan, suy thận nếu dùng lâu dài.

Đặc biệt, trẻ sơ sinh, trẻ em và người cao tuổi - những đối tượng có hệ miễn dịch và chức năng gan thận yếu - dễ gặp biến chứng như rối loạn tiêu hóa, suy hô hấp hoặc thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Để đảm bảo an toàn, dược sĩ Uyên nhấn mạnh cần siết chặt quản lý việc mua bán thuốc trên các nền tảng trực tuyến. Đồng thời, người dân nên nâng cao nhận thức về sử dụng thuốc hợp lý, chỉ dùng thuốc kê đơn theo hướng dẫn của bác sĩ và kiểm tra kỹ nguồn gốc sản phẩm trước khi mua.