Trung tâm Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa tiếp nhận 4 bệnh nhân biến chứng nặng sau khi dùng loại thuốc đã bị cấm.

1. Bệnh nhân nam (51 tuổi, Hải Phòng) tự mua Phenylbutazone online trị đau khớp. Vào viện trong tình trạng sốt cao, phát ban toàn thân. Bệnh nhân được chẩn đoán: Hội chứng DRESS.

2. Bệnh nhân nam (66 tuổi, Nghệ An), người nhà cho dùng Phenylbutazone 35 ngày. Khi vào viện với ban đỏ xuất huyết, sốt và được chẩn đoán: Hội chứng DRESS.

3. Bệnh nhân nam (39 tuổi, Phú Thọ) tự mua thuốc online uống 30 ngày, vào viện trong tình trạng sốt, đau họng, phát ban toàn thân và chẩn đoán: Hội chứng DRESS.

4. Bệnh nhân nữ (70 tuổi, Hòa Bình) cũng tự dùng Phenylbutazone thuốc không rõ nguồn gốc vào viện vì sốt cao, loét miệng, đau mắt, suy gan cấp. Bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, tử vong do hội chứng Lyell.

Hình ảnh loại thuốc bệnh nhân đã sử dụng theo lời quảng cáo trên mạng xã hội. Ảnh: BVCC.

Đây là 4 trong một loạt ca bệnh dị ứng thuốc nặng do Phenylbutazone được tiếp nhận tại Trung tâm Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng trong thời gian gần đây. Hầu hết các trường hợp đều khởi phát muộn, ít nhất 1 tuần kể từ khi bắt đầu dùng thuốc, thậm chí có thể sau 1-3 tháng mới xuất hiện triệu chứng. Do đó gây khó khăn trong việc khai thác tiền sử để tìm nguyên nhân gây dị ứng.

Bên cạnh đó, tên thuốc thường là tiếng nước ngoài, người bệnh không thể nhớ hoặc đọc lại đúng tên biệt dược hoặc hoạt chất đã dùng. Những triệu chứng ban đầu có thể gây nhầm lẫn với những triệu chứng do bệnh lý nhiễm trùng, do đó, người bệnh có thể đến khám tại các chuyên khoa khác. Vì vậy, thời gian chẩn đoán bị kéo dài dẫn đến không được can thiệp điều trị sớm.

Phenylbutazone là thuốc chống viêm không steroid (NSAID) đã bị Bộ y tế Việt Nam cấm lưu hành từ năm 2013 theo Công văn số 2760/QLD-CL ngày 25/4/2013 do có nguy cơ gây ra các phản ứng dị ứng cực kỳ nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Chu Chí Hiếu, Trưởng phòng Dị nguyên, Trung tâm Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng cho biết các trường hợp dị ứng thuốc nặng này, ngoài việc mất nhiều thời gian để có thể phục hồi hoàn toàn, dù đã khỏi thì vẫn có nguy cơ tái phát (kể cả không tiếp xúc lại với thuốc) và tiềm ẩn nhiều biến chứng muộn sau này.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng, Chủ tịch Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Việt Nam cho rằng, việc mua bán thuốc cấm như Phenylbutazone online là hành vi vô trách nhiệm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người dân! "Chúng tôi kịch liệt lên án và kêu gọi cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh mọi đối tượng vi phạm. Sức khỏe người dân không phải món hàng để trục lợi! Hãy nói không với thuốc không rõ nguồn gốc", Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Phương nói.

Từ các trường hợp trên, Bệnh viện Bạch Mai gửi cộng đồng lời kêu gọi khẩn thiết:

- Tuyệt đối không mua, sử dụng thuốc Phenylbutazone hay bất kỳ thuốc không rõ nguồn gốc, không kê đơn.

- Không tự ý dùng thuốc theo mách bảo, quảng cáo trên mạng, nhất là thuốc trị đau xương khớp "thần tốc".

- Chỉ sử dụng thuốc khi có đơn và hướng dẫn của bác sĩ.

-Tố cáo ngay các trang web, tài khoản mạng xã hội, cơ sở bán thuốc bất hợp pháp cho cơ quan chức năng (Y tế, Công an, Quản lý thị trường).

- Đến ngay cơ sở nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường (sốt, phát ban, mệt mỏi, vàng da, loét miệng...) sau khi dùng thuốc.

