NYNA Coffee hướng đến xuất khẩu mô hình kinh doanh và phong cách sống 24/7, thay vì mở rộng bằng số lượng hay cạnh tranh trực diện với các chuỗi toàn cầu.

NYNA Coffee và lựa chọn xuất khẩu thương hiệu bằng Master Franchise

Trong nhiều năm, con đường phổ biến để doanh nghiệp Việt vươn ra quốc tế là xuất khẩu sản phẩm hoặc gia công cho đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, cách làm này thường khiến doanh nghiệp khó tạo được dấu ấn dài hạn, khi giá trị thương hiệu và quyền kiểm soát trải nghiệm nằm ngoài tầm tay.

Bức tranh đang dần thay đổi khi một số thương hiệu Việt lựa chọn mang theo cả mô hình kinh doanh, hệ thống vận hành và trải nghiệm thương hiệu bước ra thị trường quốc tế. Thay vì “bán hàng”, họ tìm cách “xuất khẩu cách làm”.

NYNA Coffee đi theo hướng này khi lựa chọn ký kết Master Franchise, hình thức nhượng quyền ở cấp độ cao, vốn đòi hỏi thương hiệu phải có năng lực vận hành chuẩn hóa, khả năng nhân bản mô hình và bản sắc đủ rõ ràng để chuyển giao cho đối tác. Trong giai đoạn đầu xây dựng hệ thống nhượng quyền, NYNA Coffee có sự đồng hành của VIETNAMFRANCHISE trong việc hỗ trợ xây dựng kế hoạch, chuẩn hóa mô hình và định hình lộ trình phát triển nhượng quyền. Quá trình này giúp thương hiệu hoàn thiện khung vận hành và cấu trúc chuyển giao, tạo nền tảng cho việc mở rộng ra thị trường quốc tế.

Việc FranGlobal mua quyền Master Franchise độc quyền NYNA Coffee cho thấy thương hiệu Việt này đã đáp ứng được những tiêu chí đó. Đây không còn là một thỏa thuận thương mại, mà là sự thừa nhận đối với mô hình kinh doanh và triết lý mà NYNA đang theo đuổi. Bước đi này thể hiện rõ chiến lược “bán chất xám” thương mại hóa tư duy, hệ thống và trải nghiệm thay vì mở rộng bằng việc trực tiếp bán lẻ từng cửa hàng ở nước ngoài.

Điểm khác biệt của NYNA nằm ở cách định nghĩa 24/7. Với thương hiệu này, 24/7 không đơn thuần là thời gian mở cửa, mà là một phong cách sống gắn với đô thị hiện đại, nơi con người có thể làm việc, gặp gỡ, kết nối và tái tạo năng lượng bất kể ngày hay đêm. Cách tiếp cận này giúp NYNA không bị giới hạn trong vai trò một chuỗi F&B, mà định vị mình như một mô hình lifestyle coffee 24/7 có thể chuẩn hóa và chuyển giao.

Chinh phục thị trường tỷ dân Ấn Độ và GCC: quy mô lớn và cam kết dài hạn

Theo thỏa thuận, FranGlobal sẽ chịu trách nhiệm phát triển hệ thống nhượng quyền thứ cấp của NYNA Coffee tại Ấn Độ và các nước GCC (gồm: Ả Rập Xê Út (Saudi Arabia), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman) với cam kết mở ít nhất 100 cửa hàng trong vòng 10 năm.

Trong cấu trúc hợp tác, FranGlobal đảm nhiệm vai trò phát triển thị trường và vận hành tại địa phương, tận dụng hiểu biết về văn hóa tiêu dùng, hành vi khách hàng và hệ sinh thái kinh doanh bản địa. NYNA Coffee giữ vai trò bảo đảm tính nhất quán của thương hiệu thông qua việc hỗ trợ chiến lược, đào tạo đội ngũ và đồng hành trong giai đoạn khai trương những cửa hàng đầu tiên.

Cách phân vai này cho phép NYNA mở rộng hiện diện quốc tế nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát trải nghiệm thương hiệu, yếu tố được xem là cốt lõi trong mô hình lifestyle coffee 24/7. Đây cũng là điểm khác biệt so với nhiều thương vụ nhượng quyền chỉ dừng lại ở việc chuyển giao quyền kinh doanh.

Việc lựa chọn Ấn Độ và GCC Countries không mang tính ngẫu nhiên. Khu vực này đang đô thị hóa nhanh, sở hữu dân số trẻ đông đảo và nhịp sống ngày càng kéo dài. Sự phát triển của các ngành công nghệ, dịch vụ toàn cầu kéo theo nhu cầu lớn về những không gian sinh hoạt ngoài giờ hành chính, một khoảng trống phù hợp với mô hình mà NYNA Coffee đang theo đuổi.

Thương hiệu Việt thế hệ mới và cách tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Câu chuyện của NYNA Coffee phản ánh xu hướng chung của thương hiệu Việt thế hệ mới: không chỉ “bán ra nước ngoài”, mà từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu bằng tri thức, mô hình và trải nghiệm.

Đại diện NYNA Coffee chia sẻ: “Ngay từ đầu, chúng tôi không đặt mục tiêu mang NYNA ra nước ngoài theo cách ‘mở thêm cửa hàng’, mà là mang theo một mô hình sống – nơi cà phê, không gian và nhịp sống đô thị giao thoa. NYNA được xây dựng từ bối cảnh châu Á, nơi con người làm việc, sáng tạo và kết nối không còn bị giới hạn trong khung giờ hành chính. Chúng tôi tin rằng, khi mô hình đủ rõ ràng và có bản sắc, nó có thể thích nghi và nhân rộng ở nhiều thị trường khác nhau mà không đánh mất tinh thần ban đầu.”

Việc xuất khẩu lifestyle coffee 24/7 cho thấy thương hiệu Việt hoàn toàn có thể tạo dấu ấn bằng bản sắc riêng, thay vì sao chép những mô hình đã có sẵn. Với NYNA Coffee, hành trình ra thế giới không bắt đầu từ tham vọng phủ sóng nhanh, mà từ việc xây dựng một mô hình đủ rõ ràng để có thể nhân rộng.

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, những bước đi như của NYNA Coffee cho thấy doanh nghiệp Việt đang bước sang một giai đoạn mới: tự tin mang mô hình, triết lý và cách tiếp cận của mình tham gia vào dòng chảy toàn cầu hóa, với vai trò chủ động hơn trong việc định hình giá trị thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.