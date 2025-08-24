Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm Chào Việt Nam - Quê hương tôi của họa sĩ Ngô Bá Hoàng.

Thưởng lãm bộ tranh "Chào Việt Nam - Quê hương tôi" dài hơn 300m

Triển lãm giới thiệu 63 bức tranh nối liền nhau, tạo thành một bản trường ca hội họa trải dài hơn 300m trên chất liệu vải toan, cao 1,8m. Tác phẩm tái hiện hành trình từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau, khắc họa đất nước, con người và tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc Việt Nam.

Người xem được dẫn dắt vào hành trình xuyên suốt Bắc - Nam: từ những thửa ruộng bậc thang phủ mây vùng cao, đồng bằng phù sa trù phú, mái đình làng yên ả đến phố thị cổ kính; từ vẻ đẹp thiên nhiên đến những nét văn hóa đặc trưng và chân dung con người Việt Nam đều hiện lên rõ nét, sống động.

Bộ tranh "Chào Việt Nam - Quê hương tôi" dài hơn 300m tái hiện hành trình từ cột cờ Lũng Cú đến mũi Cà Mau.

Bằng bút pháp hiện thực kết hợp thủ pháp hội họa hoành tráng như liên hoàn, đồng hiện và ước lệ không gian, bộ tranh tạo nên sự liền mạch, uyển chuyển giữa các miền đất, mang đến cảm giác như đang dạo bước qua một Việt Nam thu nhỏ.

Họa sĩ Ngô Bá Hoàng - giảng viên chuyên ngành Hội họa hoành tráng, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cho biết, dự án được ấp ủ và thực hiện cùng hơn 40 cộng sự trong suốt hai năm. Đây là công trình kế thừa cảm hứng từ bức Việt Nam - Non sông gấm vóc (cao 3,3m, dài 12m) mà ông từng sáng tác năm 2020.

"Với bộ tranh này, tôi mong muốn mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về quê hương, đất nước mình. Đồng thời, tôi hy vọng hội họa hoành tráng - lĩnh vực mà chúng tôi đang giảng dạy và phát triển sẽ được đông đảo công chúng đón nhận và yêu mến", họa sĩ chia sẻ.

Triển lãm Chào Việt Nam - Quê hương tôi diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 23/8 đến 5/9, sau đó sẽ mở lại vào tháng 10 và tháng 11/2025. Đây không chỉ là sự kiện nghệ thuật mà còn là hành trình kết nối tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam.

Một số tác phẩm trưng bày trong triển lãm