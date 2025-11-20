Ngày 20/11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, bắt giữ và khởi tố 13 bị can.

Liên quan đến đường dây này, lực lượng công an đã thu giữ 200g ma túy tổng hợp các loại, 1 khẩu súng kèm 15 viên đạn, 13,5kg pháo nổ, 3 ô tô, 39 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Lê Thái Hà tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Đối tượng chính trong đường dây này là Lê Thái Hà (SN 1994, trú tổ 2, khu Vàng Danh 4, phường Vàng Danh, Quảng Ninh). Hà từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích và bị xử phạt 5 năm 6 tháng tù. Đối tượng đã chấp hành xong hình phạt, trở về địa phương.

Sau khi ra tù, Hà thường xuyên quan hệ với các đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Dù không có công việc ổn định, Hà sở hữu nhiều tài sản bất minh, bao gồm việc xây nhà và mua ô tô mới.

Súng và đạn được thu giữ từ Lê Thái Hà, trong đó có 6 viên nằm trong hộp tiếp đạn. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy Hà tham gia hoạt động mua bán và vận chuyển ma túy trái phép. Do từng có tiền án, thủ đoạn của Hà rất tinh vi, thường xuyên thay đổi chỗ ở và sử dụng nhiều phương tiện di chuyển.

Đến 13h ngày 13/11, tại khu vực phố Giếng Đồn, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang Lê Thái Hà cùng 2 túi ma túy, 1 khẩu súng quân dụng và 15 viên đạn, trong đó 6 viên nằm trong hộp tiếp đạn.

Ma túy thu giữ trên xe ô tô của Lê Thái Hà. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Tiến hành khám xét chỗ ở và 2 xe ô tô của Hà tại nhà trọ thuộc khu Trung Lương, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng công an thu giữ thêm 3 túi ma túy tổng hợp, 9 hộp pháo nổ có trọng lượng 13,5kg.

Đến nay, ngoài Lê Thái Hà bị khởi tố, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã khởi tố 12 đối tượng khác liên quan vụ án.

Biên phòng Thanh Hóa khống chế đối tượng vận chuyển thuê 32 bánh heroin

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Phòng Nghiệp vụ phối hợp với Đồn Biên phòng Pù Nhi vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy.

Đối tượng cùng tang vật bị lực lượng Biên phòng tinh Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: BPCC

Khoảng 12h ngày 15/11, tại Km71+800 Quốc lộ 15C, thuộc bản Kéo Hượn (xã Nhi Sơn, Thanh Hoá) lực lượng đánh án của Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tổ chức mật phục và bắt quả tang Lê Tuấn Hiền (SN 1980, trú tại xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên) khi đang vận chuyển ma túy trái phép.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 32 bánh heroin cùng một số tang vật liên quan. Trong quá trình bị bắt, Hiền chống trả quyết liệt và tìm cách tẩu thoát, nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Tại cơ quan chức năng, Hiền khai nhận được một người đàn ông không quen biết thuê vận chuyển số ma túy trên với giá 50 triệu đồng.

Hiện vụ việc cùng đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

