Ngày 26/12, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng công bố báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, mức thưởng Tết năm nay ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt so với các năm trước, đặc biệt ở nhóm thưởng cao.

Theo tổng hợp từ 175 doanh nghiệp, mức thưởng Tết cao nhất trên địa bàn thành phố là 368,2 triệu đồng, thuộc về khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Con số này giảm mạnh so với năm ngoái, khi mức thưởng cao nhất lên tới 700 triệu đồng và thuộc về khu vực doanh nghiệp dân doanh.

Ở khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất đạt 368,2 triệu đồng, trong khi thưởng Tết Dương lịch cao nhất đạt hơn 140 triệu đồng. Tuy nhiên, mức thưởng thấp nhất tại khối này chỉ dao động từ 50.000-150.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết năm nay tại Đà Nẵng giảm mạnh.

Xếp thứ hai về mức thưởng Tết là khối doanh nghiệp dân doanh. Theo báo cáo, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại nhóm này đạt 281 triệu đồng. Đây cũng là khối có mức thưởng bình quân cao nhất toàn thành phố, đạt khoảng 11,3 triệu đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 150.000 đồng/người.

Đáng chú ý, đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất ghi nhận là 220 triệu đồng, trong khi thưởng Tết Dương lịch cao nhất chỉ đạt 20,4 triệu đồng. Mức thấp nhất tại nhóm này ghi nhận 100.000 đồng/người.

Riêng các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng ổn định và ít chênh lệch nhất. Thưởng Tết Dương lịch cao nhất đạt 35 triệu đồng và Tết Nguyên đán đạt 40 triệu đồng. Mức thấp nhất tại khối này khá cao so với mặt bằng chung, Tết Dương lịch thấp nhất là 1,9 triệu đồng và Tết Nguyên đán là 5 triệu đồng.