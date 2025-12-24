Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động năm 2025; đồng thời dự kiến kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tính đến ngày 23/12, toàn tỉnh có 486 doanh nghiệp với 213.371 lao động gửi báo cáo; mức tiền lương, tiền công chi trả đều bằng hoặc cao hơn lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất nội thất gỗ. Ảnh: TK

Theo báo cáo, thu nhập bình quân năm 2025 của người lao động trên địa bàn đạt 11,05 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước có thu nhập bình quân 15,75 triệu đồng/người/tháng, mức cao nhất 51,96 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối đạt bình quân 9,67 triệu đồng/người/tháng, cao nhất 89,76 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp dân doanh đạt bình quân 9,53 triệu đồng/người/tháng, mức cao nhất lên tới 263,7 triệu đồng/người/tháng.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức thu nhập bình quân 9,25 triệu đồng/người/tháng; mức cao nhất lên tới 431,76 triệu đồng/người/tháng.

Đối với Tết Dương lịch 2026, có 176 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dự kiến thưởng cho 40.266 lao động, với mức thưởng bình quân 2,26 triệu đồng/người; cao nhất 80 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người.

Về thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh có 429 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 196.524 lao động; mức thưởng bình quân 7,53 triệu đồng/người, cao nhất 600 triệu đồng/người (thuộc doanh nghiệp FDI), thấp nhất 100.000 đồng/người.