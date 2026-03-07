Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vừa có thông báo chính thức trước một số thông tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông liên quan đến ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt).

Văn bản do Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN ký, cho biết: Căn cứ báo cáo ngày 6/3 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và qua xác minh tại địa phương, ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt), sinh ngày 31/7/1987, quê quán tại tỉnh Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), là đệ tử của Thượng tọa Thích Quảng Thừa (đã viên tịch). Trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến năm 2000, ông Trần Minh Thành - Nhuận Đạt tu học tại Ninh Thuận và sau đó đã xin chuyển đến nơi khác để tiếp tục tu học.

Đến ngày 3/12/2025, ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt) đã đến chùa Quan Âm - tỉnh Khánh Hòa xin phép lễ Phật và trình bạch trước chư Tăng. Trước sự chứng kiến của thầy Thích Nhuận Minh cùng một số vị đi cùng, ông đã chính thức tác bạch xin hoàn tục.

Ông Nhuận Đạt.

Sau thời điểm hoàn tục, trên một số nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện các hình ảnh và video ghi lại sinh hoạt cá nhân của ông Trần Minh Thành trong các chuyến du lịch. Trong một số hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội, ông sử dụng trang phục của cư sĩ tại gia, có hình thức tương đối gần với trang phục thường thấy của tu sĩ Phật giáo. Điều này đã tạo nên nhiều dư luận trái chiều.

Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN ban hành thông báo nhằm cung cấp thông tin để các cơ quan truyền thông và công chúng hiểu rõ sự việc, đồng thời tránh những suy diễn không cần thiết có thể ảnh hưởng đến các tổ chức và cá nhân không liên quan.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó văn phòng thường trực Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN chia sẻ với phóng viên VietNamNet: ''Việc thông tin ông Minh Thành (Nhuận Đạt) đã kết hôn được lan truyền trên mạng xã hội trước đó chủ yếu xuất phát từ một số clip và bài đăng trên Facebook. Tuy nhiên, phía nhà chùa không chỉ dựa vào các nguồn thông tin trên mạng mà đã tiến hành xác minh trực tiếp".

Theo Thượng tọa, trong ngày diễn ra việc xin hoàn tục khi ông Thành đến chùa làm lễ, một số thầy trong chùa đã trao đổi và được ông bày tỏ mong muốn hoàn tục để lập gia đình. Việc xin hoàn tục được ông thực hiện đúng nghi thức.

Ông Nhuận Đạt bên hồ sen.

“Thông thường có người khi rời chùa thì lặng lẽ bỏ đi, không nói gì. Nhưng trường hợp này thì khác, ông ấy vẫn đến chùa lễ Phật và thưa với thầy, xin phép hoàn tục để đi kết hôn”, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn nói.

Sau đó, các thầy trong chùa cũng đã hỏi lại để xác nhận và ông tiếp tục chia sẻ rõ ràng về quyết định của mình. Vì vậy, nhà chùa có cơ sở để xác minh thông tin này là có thật.