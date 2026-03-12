Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An, Thượng tọa Thích Đạo Hiển sớm được hun đúc tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Xuất gia năm 1991, sau thời gian tu học, Thượng tọa Thích Đạo Hiển có nhân duyên gắn bó với vùng đất Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. Hơn 25 năm qua, Thượng tọa đã dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động Phật sự, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Phật giáo địa phương và xây dựng Yên Tử trở thành một trong những trung tâm Phật giáo quan trọng của cả nước.

Trong quá trình hoạt động, Thượng tọa tham gia Ban vận động thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG) tỉnh Quảng Ninh. Với vai trò trong Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Thượng tọa Thích Đạo Hiển tích cực vận động tăng ni, phật tử tham gia trùng tu, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội như hỗ trợ người nghèo, chăm lo các gia đình chính sách và góp phần xây dựng đời sống cộng đồng.

Không chỉ gắn bó với công tác Phật sự, Thượng tọa còn tích cực nghiên cứu, trao đổi về các vấn đề văn hóa, tôn giáo và đời sống xã hội tại nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề. Thượng tọa cũng thường xuyên hướng dẫn phật tử thực hành chính tín, góp phần xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh trong cộng đồng.

Trước đó, Thượng tọa Thích Đạo Hiển đã được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Thượng tọa tiếp tục được Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh giới thiệu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2.

“Trong nhiệm kỳ vừa qua, Thượng tọa Thích Đạo Hiển rất sâu sát với đời sống bà con. Không chỉ ở những buổi tiếp xúc cử tri trang trọng, Thượng tọa còn thường xuyên ghé thăm, động viên các gia đình khó khăn, lắng nghe từng tâm tư về việc xây dựng đời sống văn hóa mới. Chúng tôi tin tưởng vào cái tâm và sự trách nhiệm của Thượng tọa khi tiếp tục đại diện cho tiếng nói của nhân dân”, cử tri phường Hoàng Quế Bùi Văn Thành chia sẻ.

Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri

Thượng tọa Thích Đạo Hiển hiện là Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Phó Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam. Tại địa phương, Thượng tọa đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Trong chương trình hành động, Thượng tọa Thích Đạo Hiển xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm: Không ngừng học tập, nâng cao năng lực đại biểu; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; tham dự đầy đủ các kỳ họp và tích cực tham gia hoạt động giám sát; hướng dẫn hoạt động Phật giáo đúng quy định pháp luật; đồng thời quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tại địa phương.

Đối với đơn vị bầu cử số 2 gồm 3 phường Yên Tử, Hoàng Quế và Bình Khê - khu vực có nhiều di tích lịch sử, văn hóa quan trọng, Thượng tọa mong muốn, đóng góp tâm sức xây dựng đời sống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển nhấn mạnh, trong nhiều nhiệm kỳ qua, nhiều vị cao tăng đã tham gia Quốc hội và HĐND các cấp, đóng góp trí tuệ và đạo đức vào việc xây dựng chính sách, pháp luật của đất nước. “Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã đưa nội dung tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử và nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào kế hoạch hoạt động năm 2026. Đồng thời, khuyến khích tăng ni, phật tử tìm hiểu kỹ thông tin ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về tài năng, đức độ và trí tuệ”, Thượng tọa cho biết.