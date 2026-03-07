Tại đơn vị bầu cử số 3 có bà Thạch Thị Thu Hà - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long.

Trong chương trình hành động, bà Hà cho biết việc được cử tri tín nhiệm và tổ chức phân công tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm trước nhân dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, bà cho biết sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Bà cũng cam kết tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn qua nhiều năm công tác ở cơ sở, từ cấp ấp, xã, huyện của tỉnh Trà Vinh (cũ), đến nay là Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3, trong đó bà có Thạch Thị Thu Hà (bìa trái), tiếp xúc cử tri tại xã Bình Phú. Ảnh: Báo Vĩnh Long

Phương châm hành động mà bà đề ra là: “Gần dân - Hiểu dân - Trách nhiệm - Hành động - Hiệu quả”.

Bà Thạch Thị Thu Hà sinh năm 1981, quê xã Hùng Hòa, tỉnh Vĩnh Long, là người dân tộc Khmer. Bà có trình độ cử nhân Xã hội học, thạc sĩ Văn hóa học.

Theo bà Hà, nếu trúng cử, bà sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, bà sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật; tham gia đầy đủ các kỳ họp, tích cực nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào những vấn đề quan trọng được Quốc hội thảo luận.

Với cương vị Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, bà sẽ tổng hợp ý kiến cử tri, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Quốc hội xây dựng, ban hành các nghị quyết, chính sách phù hợp nhằm thực hiện tốt hơn nữa chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Bà Thạch Thị Thu Hà, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: H.T

Bà Hà cũng đặc biệt quan tâm đến các chính sách liên quan đến chuyển đổi số, bảo vệ môi trường; chính sách đối với người có công; chế độ tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; lương hưu và các chính sách bảo trợ xã hội; chú trọng các chính sách dành cho người cao tuổi, thanh niên, phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó, bà cam kết sẽ tập trung tham gia xây dựng và hoàn thiện các chính sách về dân tộc và tôn giáo, góp phần tạo sinh kế ổn định, giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, phát huy các giá trị văn hóa, tâm linh trong đời sống xã hội.

Bà Hà cho biết trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (cũ) hiện vẫn còn nhiều người dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo, đời sống gặp không ít khó khăn.

Với trách nhiệm là Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, bà sẽ tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, trong đó tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu, xây dựng và sửa chữa trường dân tộc nội trú, hỗ trợ đất ở, nhà ở; tạo sinh kế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bà Hà cũng quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, hỗ trợ trùng tu chùa chiền, duy trì dạy chữ Khmer tại Trường Trung cấp Pali, các trường dân tộc nội trú và tại chùa vào dịp hè.

Ngoài ra, nữ Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng theo Hiến pháp, pháp luật; phát huy, khuyến khích các tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh xã hội; tập trung vào việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; cương quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại chính sách dân tộc và tôn giáo.

Bà Thạch Thị Thu Hà trình bày chương hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Nhị Long. Ảnh: H.T

Thứ hai, bà cam kết thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và phản ánh trung thực, kịp thời đến Quốc hội, mạnh dạn góp ý, chất vấn những vấn đề còn bất cập để kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp.

Thứ ba, bà đề xuất tăng cường giám sát việc thực thi Hiến pháp, pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời kiên quyết đấu tranh với tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Quan tâm tới an sinh xã hội, đồng bào dân tộc Khmer

Trong số các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 4 có ông Thạch Phước Bình - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Vĩnh Long, ủy viên Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa 15.

Ông Thạch Phước Bình sinh năm 1978, quê xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, là người dân tộc Khmer. Ông có trình độ cử nhân Kinh tế, Luật, Ngôn ngữ Anh, thạc sĩ Quản trị nhân lực, tiến sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông cho biết trong 10 năm qua (từ 2016-2026), ông đã vinh dự được cử tri tỉnh Trà Vinh (cũ), nay là tỉnh Vĩnh Long, tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15. Theo ông, đó không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao.

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm, ông Bình sẽ phát huy kinh nghiệm của 2 nhiệm kỳ qua để thực hiện tốt hơn vai trò đại biểu của nhân dân. Ông cam kết duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc và đối thoại với nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc Khmer; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của người dân đến cùng.

Bên cạnh đó, ông sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào hoạt động xây dựng pháp luật, đặc biệt là những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, an sinh xã hội và chính sách dân tộc.

Ông Thạch Phước Bình. Ảnh: Quốc hội

Ông cũng cho biết sẽ kiến nghị các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị nông sản, thu hút đầu tư, tạo việc làm tại chỗ, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số tại địa phương.

Ngoài ra, ông đặc biệt quan tâm đến an sinh xã hội, nhất là đối với người nghèo, người có công và đồng bào dân tộc Khmer, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai và xâm nhập mặn...

Cũng tại đơn vị bầu cử số 4 còn có ông Kim Vui - Phó chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Ông Kim Vui sinh năm 1982, quê xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long, là người dân tộc Khmer. Ông có trình độ thạc sĩ Kinh tế.

Trong chương trình hành động, ông Kim Vui khẳng định sẽ dành nhiều thời gian bám sát cơ sở, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để nắm bắt thực tiễn và phản ánh trung thực ý kiến của người dân đến Quốc hội.

Với hơn 10 năm công tác phục vụ hoạt động của Quốc hội, ông Vui nhận thức rõ vai trò của việc theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Do đó, ông đặc biệt chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật và việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân.

Bên cạnh đó, ông cho biết sẽ tích cực nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tham gia đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của địa phương.

Ông Kim Vui trình bày chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ảnh: THVL

Là cán bộ người Khmer sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, ông Kim Vui cho rằng dù đời sống nông thôn đã có nhiều khởi sắc nhưng một bộ phận người dân, trong đó có đồng bào Khmer, vẫn còn gặp khó khăn.

Vì vậy, ông sẽ tham gia đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giám sát hiệu quả việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.