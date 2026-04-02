Sáng 2/4, tại Đà Nẵng, Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức hội nghị triển khai thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1 và kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (trưởng đoàn) chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại đây, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao tinh thần làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và các thành viên Đoàn kiểm tra. Kết quả giám sát cho thấy Đà Nẵng đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, đổi mới, quyết liệt, khẩn trương, bài bản và có nhiều cách làm mới trong thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, bước đầu đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về giám sát đợt 1; quán triệt sâu sắc việc triển khai Nghị quyết Đại hội 14 – nhiệm vụ xuyên suốt của cả nhiệm kỳ.

“Nghị quyết của Đại hội phải được tổ chức triển khai hiệu quả đến từng chi bộ, từng đảng viên trong toàn Đảng bộ; phải gắn chặt việc thực hiện nghị quyết với từng chương trình, từng dự án, từng công việc cụ thể, lấy sản phẩm, kết quả thực tế làm thước đo, lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá”, ông lưu ý.

Cùng với đó, Đà Nẵng cần tiếp tục duy trì nhịp độ công việc cao, bảo đảm các chủ trương, quyết sách được thực hiện nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn; phát huy vai trò người đứng đầu, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thực hiện nghiêm thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1; tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động theo hướng cụ thể, rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, gắn với điều kiện thực tế địa phương và bám sát Nghị quyết Đại hội 14; tập trung triển khai các nghị quyết Trung ương, nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, xác định rõ nhiệm vụ, nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm, lộ trình và tiến độ hoàn thành.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, điều hành theo tinh thần “nói ít, làm nhiều”, làm đến cùng, làm hiệu quả; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; kiên quyết, kiên trì phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...

Song song đó, Đà Nẵng cần chủ động sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đánh giá khách quan, thẳng thắn những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những bất cập, hạn chế trong tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, cơ chế phối hợp. Từ đó, kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế vận hành, bảo đảm thông suốt, hiệu lực, hiệu quả phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Về kiểm tra đợt 2, nội dung tập trung vào 4 vấn đề trọng tâm: Thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từng chuyên đề; bám sát thực tiễn triển khai, đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đặc biệt, nhận diện những điểm nghẽn, nút thắt trong tổ chức thực hiện; kiến nghị các giải pháp cụ thể, khả thi, có tính đột phá để tháo gỡ khó khăn.

Quá trình kiểm tra, giám sát phải được tổ chức khoa học, chặt chẽ, đúng trọng tâm, trọng điểm; không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng thời phải kết hợp hài hoà giữa yêu cầu kiểm tra, giám sát với yêu cầu phát triển; giữa kỷ luật, kỷ cương với việc khuyến khích đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung...