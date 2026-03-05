Tại hội nghị, đại diện đoàn công tác công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; kế hoạch kiểm tra, giám sát của đoàn.

Theo quyết định, nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Chỉ thị số 01/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Chỉ thị 46/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn cũng kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các địa phương, các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10% trở lên...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 12 chủ trì hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao việc Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chủ động xây dựng báo cáo tự kiểm tra, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian cho đoàn kiểm tra và các tổ chức đảng. Đây là cách làm sáng tạo cần tiếp tục phát huy nhằm tránh trùng lặp, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo ông, 22 đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị sẽ triển khai nhiệm vụ xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội 14 của Đảng, qua đó tập trung đánh giá việc quán triệt, thực hiện nghị quyết, phát hiện các mô hình hay để nhân rộng, đồng thời tổng hợp khó khăn, kiến nghị giải pháp phát triển địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Kết quả kiểm tra cũng nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, trước mắt là tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các thành viên đoàn kiểm tra và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị đúng thời hạn.

Phát biểu tiếp thu, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định với tinh thần nghiêm túc, cầu thị và trách nhiệm cao, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.