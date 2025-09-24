Trân trọng giới thiệu bài viết của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, bài viết có tiêu đề: “Xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; nâng tầm công tác tham mưu chiến lược; chủ động, tích cực thực hiện thắng lợi các chủ trương, quyết sách của Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ đề ra”.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), cả nước đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là nền tảng vững chắc, là đòn bẩy, động lực quan trọng, mạnh mẽ để Đảng bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng tầm công tác tham mưu chiến lược, tạo ra những đột phá mới để thực hiện thắng lợi các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Từ quyết tâm chính trị đến quyết định chiến lược và hành động quyết liệt

Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương được thành lập theo Quyết định số 242-QĐ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.

Là tổ chức đảng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương bao gồm 14 đảng bộ ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương, các đơn vị sự nghiệp của Đảng, các cơ quan tư pháp và Văn phòng Chủ tịch nước, với hơn 8.700 đảng viên. Đảng bộ có vị trí đặc biệt quan trọng, trực tiếp lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu chiến lược, phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề hệ trọng của Đảng và đất nước; nơi tập trung nhiều đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, cán bộ quản lý cấp chiến lược, cán bộ chuyên gia trong công tác nghiên cứu, đào tạo, tham mưu, tư vấn chính sách.

Nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, bất ổn, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, nhiều vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ và những thay đổi mang tính thời đại. Đất nước ta bị tác động sâu sắc bởi những yếu tố bất lợi từ bên ngoài, chịu ảnh hưởng nặng nề, kéo dài của đại dịch COVID-19, thiên tai, xung đột thương mại... vừa phải xử lý các hạn chế, bất cập kéo dài, vừa phải tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp, đột xuất phát sinh. Song với tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, các cấp uỷ, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung đẩy mạnh công tác tham mưu chiến lược cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đặc biệt, từ cuối năm 2024, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các cơ quan, tổ chức đảng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đã tham mưu thực hiện nhiều chủ trương, quyết sách mang tính chiến lược, đột phá, có ý nghĩa lịch sử, nhất là tham mưu, thực hiện "cuộc cách mạng" về sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, triển khai chính quyền địa phương hai cấp; các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã gương mẫu, đi đầu thực hiện sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy, trong thời gian ngắn đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, đóng góp xứng đáng công sức của mình vào thành tích chung của cả hệ thống chính trị, xây dựng, phát triển đất nước, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; tạo động lực, sức mạnh tổng hợp để Đảng ta tiếp tục chèo lái con thuyền đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu lớn, hướng đến dấu mốc vẻ vang kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng cũng có nhiều đổi mới, đạt kết quả rõ nét. Việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, dự báo, tham mưu chính sách chiến lược ngày càng bài bản, chất lượng cao. Công tác định hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường. Công tác tổ chức, cán bộ và nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, công tác quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai toàn diện, đồng bộ, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ tại các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, tính chủ động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên rõ rệt. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực; chú trọng kiểm tra, giám sát ở những nơi, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm; qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả gắn với việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Đạt được những kết quả trên là do Đảng ủy, các tổ chức đảng trực thuộc luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; đồng thời luôn chủ động, quyết liệt quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, kết luận của Đảng; kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước; kiên quyết, kiên trì khắc phục hạn chế, khuyết điểm; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, trách nhiệm trong công tác; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và kinh nghiệm thực tiễn.

Quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ; thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra