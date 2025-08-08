Tại hội thảo khoa học “Sức mạnh chính trị tinh thần của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới” do Trường Sĩ quan Chính trị phối hợp với Cục Tuyên huấn và Báo Quân đội nhân dân tổ chức mới đây, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã gửi tham luận sâu sắc, nhấn mạnh vai trò to lớn của Cách mạng Tháng Tám và những yêu cầu cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị hiện nay.

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám tiếp thêm động lực để phát triển

Theo Thượng tướng Trương Thiên Tô, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là bước ngoặt vĩ đại, chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến trên đất nước ta, đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách áp bức, nô lệ, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân.

Sự kiện này không chỉ tạo ra cuộc “đổi đời” chưa từng có, mà còn đặt nền móng cho một nhà nước kiểu mới - nhà nước dân chủ nhân dân, tiến bộ, đại diện cho khát vọng độc lập, tự do và hạnh phúc của toàn dân.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thăm, động viên lực lượng luyện tập lễ 2/9. Ảnh: Phạm Hải

"Ngay sau khi giành được chính quyền, Chính phủ Cách mạng lâm thời đã có những bước đi quyết đoán, thể hiện rõ bản chất của nhà nước dân chủ nhân dân, đó là: Tổ chức Tổng tuyển cử trong cả nước vào ngày 6/1/1946 để bầu ra Quốc hội và HĐND các cấp nhằm củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, xây dựng nền móng của chế độ mới", Thượng tướng cho hay.

Cũng theo Thượng tướng Trương Thiên Tô, Cách mạng Tháng Tám đã kết tinh thành nguồn lực tinh thần, sức mạnh vật chất lớn lao và tạo nền tảng vững chắc cho các cuộc kháng chiến về sau. Trong giai đoạn hiện nay, thắng lợi ấy tiếp tục tiếp thêm động lực để đất nước vươn mình phát triển trong kỷ nguyên mới.

Từ bài học lịch sử, Thượng tướng cho rằng hiện nay, tình hình quốc tế và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, ẩn chứa nhiều yếu tố khó lường. Cùng với thời cơ và thuận lợi, đất nước cũng đối mặt với không ít thách thức: bất ổn kinh tế - xã hội, sự chênh lệch phát triển vùng miền, tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và đặc biệt là âm mưu chống phá của các thế lực thù địch nhằm làm suy yếu nền tảng chính trị tinh thần của Đảng, cản trở con đường phát triển của đất nước.

Trước thực tế đó, Thượng tướng Trương Thiên Tô cho rằng cần nâng cao năng lực dự báo, đánh giá khách quan, khoa học tình hình thế giới, trong nước, kịp thời nắm bắt xu thế, tận dụng thời cơ để phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hai là, phát huy mạnh mẽ nhân tố con người, khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Ba là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả".

Đổi mới, cải cách cần tập trung vào 4 đột phá: Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Những chủ trương trên phải được quán triệt đầy đủ, sâu rộng trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, lan tỏa mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và toàn xã hội.

Bốn là, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong tình hình mới. Xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, văn minh, thật sự tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc, của thời đại.

“Phải đẩy mạnh phòng chống và xử lý kiên quyết, nghiêm minh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'”, Thượng tướng Trương Thiên Tô đánh giá.

Năm là, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín và bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc. Kế thừa thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, hiện nay chúng ta phải tích cực, chủ động hội nhập và mở rộng đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín và bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trên trường quốc tế. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.

Khơi gợi ý chí tự cường dân tộc

Cùng quan điểm, Thiếu tướng, PGS.TS Lương Thanh Hân, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị trong bài tham luận tại hội thảo nhấn mạnh rằng Cách mạng Tháng Tám làm nên cuộc “đổi đời” vĩ đại cho toàn dân tộc. Từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ vận mệnh và tương lai đất nước, tinh thần ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc và tầm vóc thời đại.

Thiếu tướng, PGS.TS Lương Thanh Hân phát biểu tại hội thảo khoa học. Ảnh: bqp.vn

Đặt trong bối cảnh mới, ông Hân đề xuất chú trọng tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng cống hiến để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Trong đó, xác lập mục tiêu rõ ràng: Đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thiếu tướng Hân dẫn lời Bác Hồ: “Chúng ta có cái chí quật cường không núng của dân tộc, chúng ta có sự đoàn kết của toàn dân... Đó là những vũ khí luôn luôn chiến thắng quân thù, chứ không lực lượng nào chiến thắng được những vũ khí đó”.

Hiện nay, sự nghiệp đổi mới đất nước đang mở ra những triển vọng tốt đẹp và tương lai tươi sáng cho cả dân tộc vươn mình. Vì vậy, Thiếu tướng Hân cho rằng, để vươn tới đài vinh quang chiến thắng, Đảng tiếp tục đặc biệt chú trọng phát huy nguồn lực, sức mạnh đoàn kết, thống nhất về ý chí chính trị và tinh thần quyết tâm xây dựng đất nước của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Trong đó, lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 làm điểm tương đồng để động viên, cổ vũ nhân dân đồng lòng, chung sức thực hiện vì tương lai của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Theo ông, trong giai đoạn mới, vấn đề then chốt đặt ra là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; ra sức nhận diện, kiên quyết đấu tranh phản bác mọi quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ Đảng và nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.