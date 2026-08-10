Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thu Trang, nguyên bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cho biết nhiều người làm việc văn phòng có thói quen ăn vặt giữa các bữa để chống đói hoặc giảm căng thẳng. Tuy nhiên, phần lớn các món ăn vặt lại chứa lượng calo rất cao.

Chẳng hạn, một cốc chè có thể cung cấp khoảng 400-500 calo. Trong khi đó, 100g khoai tây chiên hoặc các loại đồ sấy khô chứa khoảng 500-600 calo.

Gần đây, nhiều người chuyển sang ăn các loại hạt với suy nghĩ đây là món ăn lành mạnh. Tuy nhiên, theo bác sĩ Trang, không phải loại hạt nào cũng có thể ăn thoải mái vì chúng đều là nguồn năng lượng rất lớn.

Không phải loại hạt nào cũng có thể ăn thoải mái vì chúng đều là nguồn năng lượng rất lớn. Ảnh: AI

Cụ thể, 100g hạt điều chứa khoảng 500 calo; 100g hạt hạnh nhân khoảng 600 calo; 100g hạt macca (tương đương khoảng 25-30 hạt) chứa hơn 700 calo, gần tương đương một bữa ăn đầy đủ.

Bác sĩ Diêm Thị Thanh Thủy, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết nhiều loại đồ ăn vặt như bánh, kẹo, trà sữa... chứa lượng lớn đường, đặc biệt là đường tinh luyện, cùng chất béo bão hòa. Đây là những thành phần làm tăng mỡ máu xấu và gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.

Theo bác sĩ, tuyến tụy có vai trò tiết các hormone giúp chuyển hóa đường, đạm và chất béo trong thức ăn. Bình thường, cơ quan này hoạt động theo nhịp sinh học của cơ thể, tiết insulin mạnh nhất sau bữa trưa, khoảng từ 12h đến 14h, giảm dần vào các thời điểm khác trong ngày và gần như nghỉ ngơi vào ban đêm.

"Nếu bạn ăn vặt liên tục, đặc biệt kéo dài từ sáng đến tối, tuyến tụy buộc phải tiết insulin thường xuyên để xử lý lượng đường nạp vào, khiến cơ quan này hoạt động quá tải", bác sĩ Thuỷ cho hay.

Bên cạnh đó, khi cơ thể được nạp năng lượng vượt quá nhu cầu, lượng calo dư thừa sẽ tích lũy dưới dạng mỡ. Hậu quả đầu tiên là tăng cân, sau đó là hàng loạt rối loạn chuyển hóa như tăng đường huyết, rối loạn mỡ máu, béo phì, làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường và các bệnh tim mạch.

Để hạn chế những nguy cơ này, các chuyên gia khuyến cáo mỗi bữa ăn vặt chỉ nên cung cấp tối đa khoảng 200 calo. Chẳng hạn, với hạt macca, mỗi lần chỉ ăn khoảng 10 hạt. Người dân cũng có thể lựa chọn các loại đậu có hàm lượng calo thấp hơn hoặc các loại trái cây ít ngọt như roi, cam, táo, dâu tây, dưa chuột, cà chua...

Ngoài ra, bạn cần hạn chế các loại đồ uống nhiều đường như trà sữa, cà phê sữa, nước ngọt có ga và ưu tiên nước lọc.

Theo các bác sĩ, cách tốt nhất để hạn chế ăn vặt là duy trì lối sống lành mạnh với ba bữa chính đầy đủ dinh dưỡng, ăn đúng giờ và bổ sung các loại tinh bột hấp thu chậm như gạo lứt, yến mạch, các loại đậu. Khi cơ thể được cung cấp đủ năng lượng và hình thành nhịp sinh học ổn định, hệ tiêu hóa và tuyến tụy sẽ hoạt động đúng chu kỳ, từ đó giảm cảm giác đói và hạn chế cơn thèm ăn vặt.

"Cơn thèm ăn vặt diễn ra thường khoảng trong 15-20 phút, bạn nên uống nước lọc vào để ức chế cảm giác thèm ăn", bác sĩ Thủy chia sẻ.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên tích trữ đồ ăn vặt trong nhà hoặc nơi làm việc để tránh hình thành thói quen ăn uống không kiểm soát.