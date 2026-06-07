Nem chua rán là món ăn vặt yêu thích của tôi nhưng tôi băn khoăn về mức độ an toàn của sản phẩm bán ngoài thị trường. Xin chuyên gia cho biết những nguy cơ sức khỏe có thể gặp phải khi ăn món này? (Hoàng Hạnh - Láng Hạ, Hà Nội).

PGS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội tư vấn:

Nem chua rán là món ăn được nhiều người yêu thích nhưng đằng sau sức hấp dẫn ấy là những lo ngại không nhỏ về an toàn thực phẩm. Dưới đây là một số rủi ro người tiêu dùng cần cân nhắc trước khi thường xuyên sử dụng món ăn vặt quen thuộc này.

1. Nem chua có thể chứa phụ gia, phẩm màu và nguyên liệu kém chất lượng

Nem chua rán được làm từ thịt lên men, gia vị và nhiều loại phụ gia để tạo màu sắc, độ dai, hương vị hấp dẫn. Với những sản phẩm không rõ nguồn gốc, người tiêu dùng khó biết được nguyên liệu ban đầu có đảm bảo hay không. Chuyên gia cảnh báo một số cơ sở có thể sử dụng phẩm màu, chất bảo quản hoặc hóa chất khử mùi để che giấu thịt đã giảm chất lượng. Việc tiêu thụ thường xuyên các sản phẩm chứa phụ gia vượt ngưỡng cho phép có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, hệ thần kinh và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Nem chua rán - món ngon nhiều người yêu thích. Ảnh: Hoa Linh.

2. Dầu chiên lại nhiều lần biến món ăn vặt thành "ổ" chứa chất độc

Nem chua rán được chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao. Tại nhiều quán vỉa hè, dầu ăn thường được tận dụng qua nhiều lần chiên để tiết kiệm chi phí. Khi dầu bị đun nóng lặp đi lặp lại, các chất dinh dưỡng bị phá hủy, đồng thời hình thành các hợp chất oxy hóa và cặn cháy có hại cho sức khỏe. Điều này khiến đĩa nem chua rán vàng giòn hấp dẫn có thể tiềm ẩn nguy cơ làm tăng nguy cơ tim mạch, rối loạn chuyển hóa và ung thư nếu sử dụng thường xuyên.

3. Nguy cơ nhiễm khuẩn từ món thịt lên men

Khác với nhiều món ăn vặt khác, nem chua có nguồn gốc từ thịt lên men. Quá trình lên men đòi hỏi điều kiện vệ sinh, nhiệt độ và thời gian được kiểm soát nghiêm ngặt. Nếu nguyên liệu không tươi, khâu chế biến mất vệ sinh hoặc bảo quản không đúng cách, sản phẩm có thể nhiễm vi khuẩn, nấm mốc và sinh độc tố. Người ăn có thể gặp các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn; về lâu dài, một số độc tố vi sinh còn được cảnh báo có liên quan đến nguy cơ ung thư.

Vì vậy, người dân chỉ nên mua nem chua rán ở những địa chỉ uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, hạn chế ăn thường xuyên và đặc biệt tránh các quán sử dụng dầu chiên đen sẫm, có mùi khét hoặc nem có màu sắc bất thường.

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