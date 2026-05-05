Thị trường xe nhập khẩu tư nhân đang bắt đầu xôn xao trước thông tin một số đơn vị đã rục rịch nhận cọc Toyota Land Cruiser phiên bản hybrid, dự kiến xe sẽ về Việt Nam và bàn giao tới tay khách hàng trong quý III-IV năm nay. Dù vậy, việc mua được sớm mẫu xe này trong lô đầu tiên sẽ là không dễ dàng và giá sẽ rất "chát".

Một số trang thông tin mua bán xe cho hay, mẫu xe này đang có hiện tượng báo giá bán chênh lệch từ 500-700 triệu đồng cho những khách hàng muốn sở hữu xe ngay trong đợt giao hàng đầu tiên.

Toyota Land Cruiser hybrid hiện đang được bán tại các thị trường Trung Đông. Ảnh: Sahara Motor Dubai

Một nguồn tin cho biết, mức chênh lệch giữa phiên bản hybrid và bản động cơ xăng có thể vào khoảng 400 triệu đồng. Hiện tại, Toyota Land Cruiser bản máy xăng đang có giá niêm yết khoảng 4,58 tỷ đồng.

Trước thông tin xe có thể bị chênh lên tới 700 triệu đồng, một nhân viên sale đại lý tư nhân chuyên bán Land Cruiser dè dặt tiết lộ: "Hiện, chúng tôi chỉ dám nhận đặt cọc giữ suất trước. Vì chưa có giá chính hãng nên chưa thể biết mẫu xe này sẽ chênh cụ thể bao nhiêu tiền".

"Khi có thông tin chính thức từ hãng hoặc lô xe về, chúng tôi sẽ cập nhật ngay để khách chủ động quyết định”, nhân viên này nói thêm.

Trong khi đó, đại lý Toyota Bắc Giang đã thông báo việc nhận đăng ký mua xe. Theo đại lý này, với hàng loạt nâng cấp về động cơ, trang bị, giá phiên bản Land Cruiser hybrid dự kiến 4,6 tỷ đồng và có thể tiệm cận lên mức 5 tỷ đồng tùy phiên bản.

Một tư vấn bán hàng tại đại lý Toyota Pháp Vân (Hà Nội) cho hay, hiện đại lý chưa nhận được thông báo chính thức nào của Toyota Việt Nam về việc nhận đặt cọc Land Cruiser hybrid.

Thực tế, tình trạng đội giá hay còn gọi là "bia kèm lạc" từ lâu đã trở thành câu chuyện quen thuộc với Land Cruiser. Ngay thời điểm mẫu SUV này ra mắt tại Việt Nam vào năm 2022, giá niêm yết chỉ ở mức 4,1 tỷ đồng. Nhưng để nhận xe sớm, người mua phải chi thêm khoảng 1,6 tỷ đồng. Nguyên nhân vẫn là do cung không đủ cầu.

Bản hybrid của Toyota Land Cruiser được phân biệt khi có thêm logo 457TT ở hai bên cánh cửa trước. Ảnh: Trần Đình

Vì vậy, nếu Land Cruiser hybrid khi về Việt Nam tiếp tục bị bán chênh giá, đây cũng không phải kịch bản quá bất ngờ. Với nhóm khách hàng đặc thù của Land Cruiser, trong bối cảnh lượng xe nhập về nhỏ giọt, khoản chênh này thường được xem như "phí ưu tiên" để sớm sở hữu xe, không phải rào cản quá lớn trong quyết định mua sắm đối với những khách hàng dư dả tài chính.

Không chỉ tại Việt Nam, tình trạng khan hàng của Toyota Land Cruiser còn diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Mẫu xe SUV này thường xuyên rơi vào cảnh "cháy hàng", xuất phát từ nhiều nguyên nhân như khủng hoảng chip bán dẫn, cùng năng lực sản xuất có giới hạn do xe chỉ được lắp ráp tại Nhật Bản để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe.

Về mặt kỹ thuật, Toyota Land Cruiser hybrid sử dụng hệ truyền động kết hợp động cơ V6 3.5L tăng áp kép và mô-tơ điện, cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm. Sức mạnh này được truyền qua hộp số tự động 10 cấp, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh.

Ngoài mục đích giảm mức tiêu hao nhiên liệu, hệ thống hybrid trên Land Cruiser còn được Toyota tinh chỉnh để tối ưu sức kéo, độ bền và khả năng vận hành trong điều kiện khắc nghiệt. Đối thủ của Toyota Land Cruiser LC300 hiện chủ yếu vẫn là BMW X7, Mercedes-Benz GLS-Class và Range Rover.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!