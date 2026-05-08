Dù có một số vấn đề tranh cãi liên quan đến xe bán tải trong thời gian gần đây, nhưng không thể phủ nhận thị trường xe bán tải vẫn duy trì sức hút nhờ tính đa dụng như vừa đi phố, vừa chở hàng, lại có thể phục vụ những chuyến dã ngoại cuối tuần.

Dưới đây là 3 cái tên đáng cân nhắc nhất trong tầm giá "dễ thở" dành cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe "nồi đồng cối đá" và thiên về giá trị sử dụng lâu dài.

Ford Ranger 2015-2017

Dù đã hoạt động gần 10 năm, Ford Ranger vẫn là cái tên bảo chứng cho thiết kế hiện đại và công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc. Với 500 triệu đồng, người mua hoàn toàn có thể tiếp cận các bản XLS (MT/AT) hoặc XLT (MT) còn khá ổn về hình thức lẫn chất lượng.

Tham khảo trên thị trường xe cũ, Ford Ranger 2015-2017 có giá dao động từ 350-450 triệu đồng. Tầm giá này, động cơ của Ford Ranger chỉ là bản Diesel 2.2L Duratorq TDCi, công suất từ 148-158 mã lực, mô-men xoắn 375 Nm.

Điểm mạnh Ford Ranger 2015-2017 vẫn là thiết kế nam tính, đến nay vẫn chưa lỗi mốt. Cảm giác lái chắc chắn, đầm ở tốc độ cao. Phụ tùng thay thế sẵn có.

Tuy nhiên, do xe đời cũ, nên người mua cần kiểm tra kỹ hệ thống turbo, đường dầu và hệ thống làm mát. Chi phí bảo dưỡng định kỳ thường nhỉnh hơn xe Nhật, cần chấp nhận điều này ngay từ đầu.

Mitsubishi Triton 2016-2018

Nếu bạn ưu tiên sự thoải mái cho hành khách ở hàng ghế sau, Mitsubishi Triton là lựa chọn không đối thủ nhờ thiết kế J-Line đặc trưng với độ ngả lưng ghế tốt nhất phân khúc. Giá bán của Triton trên thị trường xe đã qua sử dụng ở mức 360-480 triệu đồng, cao hơn một chút so với Ford Ranger nhưng đổi lại đời xe cũng cao hơn (2016-2018).

Với đời xe 2016-2018, Mitsubishi Triton đã bỏ động cơ Diesel 2.5L sang động cơ Diesel 2.4L MIVEC, công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm đi kèm tùy chọn số sàn 6 cấp và tự động 5 cấp.

Điểm mạnh của Mitsubishi Triton là động cơ MIVEC tiết kiệm nhiên liệu. Bán kính vòng quay nhỏ nhất phân khúc giúp xoay xở linh hoạt trong đô thị hẹp. Tuy nhiên, điểm trừ lại đến từ thiết kế ngoại hình có phần "hiền" và bầu bĩnh hơn so với Ranger. Nội thất đơn giản, thiên về công năng hơn là cảm xúc.

Toyota Hilux 2014-2016

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Toyota Hilux bởi đây chính là mẫu xe biểu tượng cho sự bền bỉ, nồi đồng cối đá và dành cho những ai muốn mua xe để phục vụ mình chứ không phải mình phục vụ xe.

Mặc dù đời xe 2014-2016, sâu hơn hai đối thủ kể trên nhưng điểm mạnh của Toyota Hilux nằm ở khả giữ giá khá tốt trên thị trường xe cũ, dao động từ 340-460 triệu đồng.

Hilux đời này có 2 tùy chọn động cơ diesel gồm bản 2.5L công suất 142 mã lực, mô-men xoắn cực đại 343 Nm đi kèm hộp số sàn 6 cấp và bản 3.0L công suất 161 mã lực, mô-men xoắn 360 Nm có đủ tùy chọn hộp số tự động và số sàn 6 cấp.

Ưu điểm của Toyota Hilux 2014-2016 là khả năng giữ giá, động cơ bền bỉ, ít hỏng vặt, khung gầm chịu tải tốt, dễ sửa chữa. Đổi lại, trang bị tiện nghi và an toàn rất nghèo nàn so với các đối thủ cùng đời. Cảm giác lái khá thô và xóc khi thùng sau không chở hàng.

Một số lưu ý khi chọn mua xe bán tải cũ

Để chọn được chiếc xe xứng đáng với số tiền 500 triệu đồng bỏ ra, người mua xe bán tải cũ cần lưu ý niên hạn sử dụng. Nếu xe được phân loại là xe tải, niên hạn sử dụng là 25 năm. Xe đời 2016 vẫn còn khoảng 15 năm sử dụng đủ dài, nhưng phải tính toán nếu định dùng “trọn đời”.

Với các dòng xe diesel đời cũ, kim phun và hệ thống xả thường dễ bị bám muội đen. Ngoài ra, cần soi kỹ gầm bệ xem có dấu hiệu rỉ sét do đi vùng mỏ, đi biển hay chở hóa chất hay không.

Kiểm tra kỹ xe để đảm bảo xe không bị cải tạo sai quy định nhằm tránh rắc rối khi làm thủ tục sang tên và đăng kiểm định kỳ theo các quy định mới nhất. Mua rẻ nhưng rắc rối về sau thì không đáng.

Nói chung, trong tầm 500 triệu đồng, đừng chú trọng vào xe ODO thấp, hãy tìm kiếm những chiếc xe có lịch sử bảo dưỡng rõ ràng. Một chiếc xe chạy nhiều nhưng được chăm đúng cách luôn tốt hơn một chiếc xe "đẹp mã" nhưng bị bỏ bê. Mua bán tải cũ là bài toán dài hạn nên chọn sai, bạn sẽ trả giá bằng thời gian và tiền bạc.

Hãy chia sẻ bài viết trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!