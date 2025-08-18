Ngay từ tháng 4/2025, Công ty đã ban hành Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) bám sát chỉ đạo của Bộ Công thương, EVN, EVNGENCO3 và phù hợp với điều kiện thực tế, dự báo tình hình khí hậu, thủy văn trên địa bàn. Tất cả các nội dung trọng tâm như kiện toàn Ban chỉ huy, tổ chức lực lượng xung kích, đánh giá bảo trì thiết bị, chuẩn bị vật tư, kiểm tra hệ thống cửa van, hệ thống thoát nước... đều được hoàn thành trước ngày 1/8 và đạt các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của Nhà nước.

Diễn tập PCTT&TKCN tại Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

Các phòng, phân xưởng trong công ty đã tổ chức tập huấn, huấn luyện về các quy trình vận hành, ứng phó sự cố, cập nhật văn bản pháp lý và tham gia diễn tập PCTT&TKCN với các tình huống sát thực tế như: mưa lớn kéo dài, mất liên lạc, hỏng cửa van, xả lũ khẩn cấp… Qua đó, nâng cao năng lực điều hành, xử lý tình huống của toàn bộ lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ.

Ông Nguyễn Đức - Phó Giám đốc công ty chia sẻ về tình huống giả định khi diễn tập

Ngày 18/7, Công ty tổ chức kiểm tra hiện trạng 3 nhà máy. Kết quả cho thấy các công trình, thiết bị đều sẵn sàng vận hành an toàn, đáp ứng tốt quy định của pháp luật và quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Srêpốk.

Vận hành đóng mở thử cửa van cung bằng tay

Đặc biệt, ngày 30/7, Công ty phối hợp tổ chức thành công Hội nghị PCTT&TKCN năm 2025 với sự tham dự của các sở ngành, chính quyền địa phương, các đơn vị thủy điện và Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng. Hội nghị thông qua phương án phối hợp, tiếp tục khẳng định sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các bên trong chỉ đạo và ứng phó thiên tai.

Quang cảnh Hội nghị công tác PCTT&TKCN năm 2025

Với sự chủ động, nghiêm túc và toàn diện trong công tác chuẩn bị, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp khẳng định quyết tâm ứng phó kịp thời, phối hợp xử lý an toàn, hiệu quả với mọi tình huống mưa lũ có thể xảy ra, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Vĩnh Phú