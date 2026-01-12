Mới đây, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ vừa ban hành Nghị quyết phân công nhiệm vụ điều hành cuộc họp; phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 của công ty.

Theo đó, phân công ông Vũ Hữu Phúc - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội, thành viên Đoàn Chủ tịch, điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Ngoài ra, các thành viên Đoàn Chủ tịch còn có ông Nguyễn Đức Phú - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty và ông Lê Tuấn Hải - Thành viên HĐQT công ty.

Cuối năm ngoái, tổng giám đốc và một số quản lý chủ chốt của Công ty CP Thuỷ điện Sông Ba Hạ phải làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: SBH

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, HĐQT Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ cũng trình ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết chấp thuận đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Vũ.

Trước đó, ngày 7/1, ông Nguyễn Anh Vũ đã có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT công ty.

Như VietNamNet đã đưa tin, vào cuối tháng 11/2025, HĐQT Công ty CP Thủy điện sông Ba Hạ đã có Nghị quyết "Thông qua phương án nhân sự tạm thời để điều hành các hoạt động của Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ".

Đáng chú ý, theo nghị quyết, đơn vị này phân công Chủ tịch HĐQT tạm thời điều hành các hoạt động của Ban điều hành Công ty CP Thủy điện sông Ba Hạ và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật trong thời gian Tổng giám đốc Nguyễn Đức Phú nghỉ phép và làm việc với cơ quan chức năng.

Ngoài ra, HĐQT Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã phân công loạt nhân sự tạm thời điều hành các bộ phận ở công ty trong thời gian tổng giám đốc và một số quản lý chủ chốt làm việc với cơ quan chức năng.

Sự việc diễn ra khi những tranh cãi về câu chuyện thủy điện xả lũ sau đợt mưa lũ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại một số địa phương.