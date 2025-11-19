Chiều 19/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, do lượng mưa quá lớn khiến nước đổ về hồ thủy điện sông Ba Hạ đạt trên 15.490m3/s.

Nước tràn về vùng hạ du hồ thủy điện sông Ba Hạ gây ngập tại xã Hòa Thịnh. Ảnh: XM

Theo ông Văn, lưu lượng nước ở thượng nguồn đổ về hồ thủy điện sông Ba Hạ là 15.500m3/s; lưu lượng nước qua tổ máy phát điện 300m3/s; lưu lượng nước xả qua tràn là 15.190m3/s. Tổng lưu lượng nước về hạ du 15.490m3/s.

Ông Văn cho biết, do nước quá lớn vượt cao trình cao nhất, không thể cắt lũ nên buộc phải xả tràn, nước vào bao nhiêu xả bấy nhiêu, thủy điện chỉ lưu lại được một ít.

"Hiện nước rất lớn gây ngập khắp nơi, người dân mắc kẹt tại nhiều vị trí, tỉnh đang khẩn trương đưa người từ phía Tây sang phía Đông để tránh lũ, ngoài ra tỉnh Khánh Hòa cũng đã đưa lực lượng sang hỗ trợ", ông Văn nói.

Đắk Lắk vẫn đang có mưa rất lớn, nhiều khu vực phía Đông của tỉnh bị ngập sâu. Nhiều nơi bị chia cắt, tỉnh Đắk Lắk đang huy động tất cả các lực lượng để ứng cứu, đưa người dân đến nơi an toàn.

