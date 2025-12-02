Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (mã chứng khoán: SBH) vừa có quyết định phân công Chủ tịch HĐQT tạm thời điều hành các hoạt động của Ban điều hành doanh nghiệp.

Cụ thể, từ 1/12, Chủ tịch HĐQT Vũ Hữu Phúc sẽ tạm thời điều hành các hoạt động của Ban điều hành trong thời gian Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Phú nghỉ phép và làm việc với cơ quan chức năng.

Sự việc diễn ra khi những tranh cãi về câu chuyện thủy điện xả lũ chưa có hồi kết, sau đợt mưa lũ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng vừa qua tại một số địa phương.

Thủy điện Sông Ba Hạ có công suất 220 MW, dung tích hữu ích ở mức trung bình và chủ yếu đảm nhiệm chức năng phát điện. Hồ chứa nằm phía hạ lưu các công trình lớn như Sông Hinh, Ayun Hạ và Krông H’Năng. Với vị trí này, Sông Ba Hạ được xem như “cửa ngõ cuối cùng” trước khi dòng nước đổ về khu vực hạ du đông dân của tỉnh Phú Yên (trước đây).

Theo thống kê của Công ty Thuỷ điện Sông Ba Hạ, từ chiều 18/11/2025, đơn vị vận hành với tổng lưu lượng chạy máy và xả qua tràn thấp hơn lưu lượng nước về hồ. Đến 7h ngày 19/11/2025, SBH điều tiết lưu lượng chạy máy và xả qua tràn tương đương với lưu lượng về hồ theo đúng quy trình. Tuy nhiên, đến 10h cùng ngày, lưu lượng nước về hồ đã vượt 11.000 m³/s và tiếp tục tăng nhanh; ghi nhận lúc 16h ngày 19/11/2025, lưu lượng nước về đã đạt 16.120 m³/s.

Do đó, Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ đã phải xả 16.100 m³/s.

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ có vốn điều lệ hơn 1.242 tỷ đồng. Các cổ đông lớn của doanh nghiệp này gồm: Tổng công ty Phát điện 2 - EVNGENCO 2 chiếm 61,78% vốn điều lệ; Công ty TNHH Năng lượng REE chiếm 25,76%; Tổng công ty Điện lực miền Nam - EVNSPC với 7,21%; Tổng công ty Điện lực miền Trung 3,22%; Công ty CP Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 1,03%; các cổ đông là thể nhân 1%.

Vị trí hồ thuỷ điện Sông Ba Hạ. Ảnh: Google Map

Là doanh nghiệp quản lý vận hành, khai thác Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ và là một trong những đơn vị phát điện chủ lực của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, SBH hoạt động kinh doanh hiệu quả trong thời gian dài.

Thống kê trong 5 năm qua, lợi nhuận sau thuế hàng năm của SBH đều đặn ở mức hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, năm 2020 là 380 tỷ đồng; năm 2021 đạt 471 tỷ đồng; năm 2022 là 643 tỷ đồng; năm 2023 là 487 tỷ đồng và năm 2024 đạt 273 tỷ đồng.

Trong quý III/2025, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt 235,7 tỷ đồng, cao gấp khoảng 6 lần so với quý II (39,3 tỷ đồng) và gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2024 (138 tỷ đồng).

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt 344,8 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ (143,3 tỷ đồng).

Nhờ "ăn nên làm ra", năm 2025, Thủy điện Sông Ba Hạ đã chi trả cổ tức còn lại cho cổ đông, với tỷ lệ 10% (sau khi trừ 5% vốn điều lệ đã tạm ứng) tương ứng tổng số tiền hơn 124,2 tỷ đồng.

Về đầu tư phát triển nguồn điện, theo báo cáo thường niên 2024, SBH đã làm việc thường xuyên với cơ quan thẩm quyền để đảm bảo các dự án: Thủy điện Sông Ba Hạ mở rộng (60 MW); Nhà máy điện mặt trời nổi trên lòng hồ Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (220 MWp); Nhà máy điện mặt trời Sông Ba (45 MWp); Nhà máy điện gió Tuy An 5 (200 MW) được đề nghị đưa vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Với danh mục các dự án trên, SBH đang chuyển đổi từ khai thác thủy điện đơn nguồn sang đa nguồn, kết hợp giữa thủy điện, điện mặt trời, điện gió để sản xuất năng lượng.