Ngày 29/11, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Thủy điện sông Ba Hạ đã có Nghị quyết "Thông qua phương án nhân sự tạm thời để điều hành các hoạt động của Công ty CP Thủy điện sông Ba Hạ".

Theo đó, HĐQT tạm thời giao ông Nguyễn Đình Vũ, Phó trưởng phòng Kỹ thuật – An toàn, thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của phòng trong thời gian trưởng phòng tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Trong thời gian này, ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn, chủ động phối hợp và hỗ trợ ông Nguyễn Đình Vũ trong công tác điều hành và giải quyết các công việc liên quan đến kỹ thuật - an toàn, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ và Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Nhà máy thủy điện sông Ba Hạ. Ảnh: SBH

Bên cạnh đó, HĐQT cũng tạm thời giao ông Nguyễn Thành Lâm, Phó quản đốc Phân xưởng Vận hành, thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của phân xưởng trong thời gian quản đốc tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Ngoài ra, theo nghị quyết, đơn vị này phân công Chủ tịch HĐQT tạm thời điều hành các hoạt động của Ban điều hành Công ty CP Thủy điện sông Ba Hạ và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật trong thời gian Tổng giám đốc Nguyễn Đức Phú nghỉ phép và làm việc với cơ quan chức năng.

Công ty CP Thủy điện sông Ba Hạ được thành lập năm 2007, trở thành công ty đại chúng từ năm 2008 và chính thức giao dịch trên UPCoM (mã SBH) từ tháng 6/2018. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh điện năng, đầu tư và quản lý dự án nguồn điện, cùng các dịch vụ quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng công trình điện.

Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ có công suất thiết kế 220 MW, sản lượng điện trung bình khoảng 601,7 triệu kWh/năm. Hồ chứa nằm trên sông Ba, thuộc địa phận huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên cũ) và huyện Krông Ba (tỉnh Gia Lai cũ), với lưu vực rộng khoảng 11.115 km2.