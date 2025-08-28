Nguyễn Thùy Linh - tay vợt số một của cầu lông Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại đối thủ Scotland Kirsty Gilmour 21-17, 23-21 ở vòng hai đơn nữ Giải cầu lông thế giới 2025 diễn ra tại Paris.

Đây là chiến thắng ngọt ngào giúp Thùy Linh phục thù thành công, bởi cách đây chưa lâu, cô từng gục ngã trước chính Gilmour ở vòng 1/16 Indonesia Mở rộng 2024.

Thùy Linh đang có phong độ cao tại Giải cầu lông vô địch thế giới 2025

Trong set đầu, khi đang bị dẫn 12-13, Thùy Linh bùng nổ với chuỗi năm điểm liên tiếp để vươn lên 17-13 rồi kết thúc set với tỷ số 21-17.

Bước sang set hai, thế trận giằng co hơn khi Linh có cơ hội khép lại trận đấu ở điểm 20-19 nhưng bỏ lỡ, để đối thủ lật ngược 21-20. Dù vậy, bản lĩnh đã giúp tay vợt 28 tuổi ghi liền ba điểm quyết định, thắng 23-21 và khép lại trận đấu chỉ sau hai set. Tổng cộng, cô giành 44/82 điểm, đạt hiệu suất 54%.

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, Linh lọt vào vòng ba Giải cầu lông thế giới, sau lần đầu năm 2018 tại Nam Kinh, Trung Quốc.

Ở vòng 1/8, Thùy Linh sẽ chạm trán thử thách cực lớn: hạt giống số bốn Chen Yufei - cựu số một thế giới và chủ nhân tấm HCV Olympic Tokyo 2020.

Giải cầu lông vô địch thế giới năm nay có sáu tay vợt Việt Nam góp mặt, nhưng đến thời điểm này chỉ còn Thùy Linh trụ lại sau khi Vũ Thị Trang, Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng và đôi Đình Hoàng - Đình Mạnh đều dừng bước sớm.

Với phong độ thăng hoa và tinh thần quyết tâm, Thùy Linh đang trở thành niềm hy vọng lớn nhất và cũng là đại diện cuối cùng của cầu lông Việt Nam tại đấu trường thế giới năm nay.