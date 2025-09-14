Dù đang đứng hạng 18 thế giới nhưng trận chung kết của Nguyễn Thuỳ Linh được đánh giá không dễ dàng như vòng bán kết. Bởi lẽ, dù đứng ở hạng 107 Thế giới nhưng Cai Yanyan từng là tài năng sáng giá của cầu lông Trung Quốc, có lúc vươn lên hạng 14.

Đúng như dự đoán, ngay ở set đầu tiên, Cai Yanyan nhanh chóng thể hiện kỹ thuật toàn diện và lối đánh khó chịu, khiến Thùy Linh lúng túng. Tay vợt Trung Quốc vươn lên dẫn 14-6, trước khi khép lại set đấu với chiến thắng 21-17, bất chấp nỗ lực bám đuổi của Thùy Linh cuối set.

Thuỳ Linh không thể bảo vệ được chức vô địch Vietnam Open

Set 2, Thùy Linh nhập cuộc mạnh mẽ hơn, dồn ép đối thủ bằng những pha cầu hiểm hóc và tạo được cách biệt 7-3. Cai Yanyan cũng mắc nhiều lỗi hơn, tưởng chừng cơ hội gỡ hòa set đấu mở ra cho Thùy Linh. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và bản lĩnh, Cai Yanyan vùng lên kịp thời, san bằng cách biệt và đưa set đấu vào thế giằng co nghẹt thở.

Dù Thùy Linh cứu được hai championship-point, cô vẫn không thể ngăn cản đối thủ bứt lên giành chiến thắng 23-21. Qua đó, Cai Yanyan thắng chung cuộc 2-0 và bước lên ngôi vô địch.

Trận thua này khiến “hot girl” cầu lông Việt Nam không thể hoàn tất mục tiêu 4 lần liên tiếp vô địch giải Vietnam Open.