Trong 7 ngày, gần 700 trận đấu diễn ra với nhịp độ cao, chất lượng chuyên môn đồng đều, tạo nên một không khí thể thao sôi động tại TP.Đà Lạt. Ngoài những tay vợt trẻ quen thuộc như Bùi Bích Phương (Hà Nội), Lê Minh Sơn (Hải Phòng), Nguyễn Tất Duy Lợi (Lâm Đồng), Nguyễn Thụy Kim Hằng (TP.HCM), giải còn chứng kiến sự bứt phá của nhiều VĐV tiềm năng mới, hứa hẹn bổ sung lực lượng cho các tuyến kế cận.

Giải đấu diễn ra thành công.

Trận chung kết đơn nam U15 là nội dung được chú ý nhất: Ngô Ngọc Khánh (TP.HCM) vượt qua Nguyễn Tuấn Nghĩa (TP.HCM) ở cả 2 set đấu, trở thành tân vô địch đơn nam U15.

Giải vô địch Cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia 2025 khép lại thành công, tạo điều kiện cho các VĐV trẻ rèn luyện, cọ xát, đồng thời là cơ sở để tìm kiếm và phát hiện nhân tố mới.