Xem clip:

Ngày 17/4, anh Nguyễn Văn Long (trú xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) trở về sau chuyến biển trắng tay, khi tàu cá NA-93868-TS công suất hơn 700CV bị chìm trên vùng biển Quảng Trị, cách bờ khoảng 70 hải lý.

Đây là con tàu anh Long góp vốn cùng hai người khác mua đầu tháng 2 với giá hơn 3,2 tỷ đồng. Sau khi mua lại từ người cùng xã, tàu được tu sửa, chuẩn bị cho các chuyến vươn khơi, chủ yếu đánh bắt cá cờ, mực; mỗi chuyến kéo dài 10-12 ngày.

“Thời gian gần đây giá nhiên liệu tăng cao nên tàu phải nằm bờ, đến chuyến này mới ra khơi lại”, anh Long nói và cho biết đây là chuyến biển thứ ba kể từ khi mua tàu.

Ngày 11/4, tàu xuất phát từ cảng Lạch Quèn (xã Quỳnh Phú) với 10 thuyền viên, độ tuổi từ 26–52. Trước khi rời bến, toàn bộ máy móc, thân vỏ đã được kiểm tra kỹ, không phát hiện bất thường.

Khoang tàu ngập nước, các thuyền viên mặc áo phao chuẩn bị nhảy xuống biển thoát thân. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, sự cố bất ngờ xảy ra vào khoảng 11h ngày 15/4.

“Khi đó tôi và vài anh em còn thức, số còn lại đang nghỉ; bỗng phát hiện nước biển tràn vào khoang rất nhanh”, anh Long kể. Theo chủ tàu, một tấm ván phía trước mui bất ngờ hở lớn, khiến nước biển xối xả tràn vào.

Các thuyền viên lập tức tìm cách khắc phục, gia cố điểm hở, đồng thời tát nước ra ngoài. Tuy nhiên, dòng nước quá mạnh, tràn vào ngày một nhiều, khiến mọi nỗ lực dần bất lực.

Thời điểm này, biển chỉ có sóng nhẹ, không có dấu hiệu thời tiết xấu, nên sự cố càng khiến mọi người bất ngờ.

“Chỉ trong thời gian ngắn, nước dâng rất nhanh. Chúng tôi vừa chống đỡ, vừa gọi điện cầu cứu các tàu ở gần”, anh Long nhớ lại.

Hơn một giờ trôi qua trong căng thẳng, nước đã ngập quá nửa thân tàu, nhiều thiết bị bắt đầu tê liệt. Nhận thấy không thể cứu vãn, anh Long buộc phải đưa ra quyết định khó khăn nhất trong đời đi biển.

“Tàu đang chìm, không thể cứu vãn”, anh nói, giọng vẫn ám ảnh trong đoạn clip.

Các thuyền viên vội mặc áo phao, gom những vật dụng thiết yếu, nhưng trong tình thế cấp bách gần như không thể mang theo gì đáng kể. Khoảng 12h30 cùng ngày, con tàu nghiêng hẳn sang một bên.

“Chỉ trong vài phút, tàu chúi xuống rất nhanh. Anh em buộc phải nhảy xuống biển, trôi theo dòng nước, cách vị trí tàu chìm khoảng 50m”, anh Long kể.

Giữa biển khơi mênh mông, 10 thuyền viên lênh đênh trên mặt nước, bám vào áo phao, chờ đợi trong lo lắng. Khoảng 30 phút sau, một tàu cá nhận tín hiệu đã kịp thời tiếp cận, cứu toàn bộ thuyền viên lên tàu an toàn.

10 thuyền viên trên tàu may mắn được tàu cá gần đó cứu vớt. Ảnh: T.L

“Rất may tất cả đều giữ được mạng sống, nhưng toàn bộ tài sản đã nằm lại dưới biển. Nhìn tàu chìm mà xót xa...”, anh Long nói.

Hiện anh đang liên hệ các đơn vị để tính phương án trục vớt, song chi phí dự kiến rất lớn. “Nếu trục vớt mất khoảng 1 tỷ đồng, chưa kể chi phí sửa chữa, thì rất khó gỡ gạc, thậm chí tiếp tục thua lỗ”, anh chia sẻ.

Con tàu được đầu tư chủ yếu từ tiền vay mượn. Gia đình anh có ba con nhỏ, cuộc sống vốn phụ thuộc vào nghề biển, nay đứng trước nguy cơ gánh nợ lớn. “Chưa biết lấy đâu ra tiền trả nợ, rồi tiếp tục làm ăn thế nào”, thuyền trưởng trầm ngâm.

Lãnh đạo UBND xã Quỳnh Phú xác nhận vụ việc, cho biết trong chiều cùng ngày, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình.